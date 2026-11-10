'유 퀴즈'의 징크스…빌게이츠부터 젠슨 황까지

젠슨 황. 출처=tvN

토크 예능 '유 퀴즈 온 더 블록'(유퀴즈)의 저주가 또 다시 시작된 것일까. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 불륜을 인정한 가운데 '유 퀴즈' 출연 이후 구설에 오른 이들이 다시 한번 이목을 끌고 있다. 이를 두고 '유 퀴즈'의 저주라는 말이 온라인상에서 '밈(meme·인터넷 유행 콘텐츠)'처럼 소비되고 있지만, 제작진 입장에서도 출연진의 모든 이슈를 완벽하게 검증하는 데엔 한계가 있는 만큼 다소 억지스러운 표현이라는 반응도 나온다.

젠슨 황은 지난 8일(현지시간) 중국 정보기관의 첩자로 의심받는 인물과의 불륜 관계를 시인했다. 젠슨 황은 사내 구성원들에게 이메일을 보내 자신의 불륜 사실을 인정하고 사과했다고 블룸버그 통신 등이 같은 날 전했다.

젠슨 황은 이메일에서 "아내에게 불충실했다. 내 행동은 아내와 아이들에게 상처를 줬고 내가 한 일에 대해 어떠한 변명의 여지도 없다"며 "가족과 임직원 모두에게 사과한다"고 말했다. 그는 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 다시 얻기 위해 노력하겠다"고 전하기도 했다.

이 가운데 국내 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS) 등에서는 젠슨 황도 '유 퀴즈'의 저주를 피하지 못했다는 반응이 흘러나오고 있다. '유 퀴즈'의 저주는 해당 프로그램에 출연한 이후 구설에 오르는 사례가 잇따르면서 생겨난 일종의 '밈'으로 젠슨 황은 지난 6월 '유 퀴즈'에 출연해 글로벌 시장을 이끄는 리더로서의 경영 철학과 아내를 향한 '사랑꾼' 면모를 과시한 바 있다.

지난해 8월 '유 퀴즈'에 출연했던 빌 게이츠. 출처=조세호 SNS

젠슨 황뿐만이 아니다. 2024년 비상계엄을 선포했다가 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령, '흑백요리사2'로 인기를 얻었지만 과거 음주운전 전력이 알려져 논란을 빚은 임성근 셰프, 지난 2월 성범죄자인 제프리 엡스타인과의 과거 친분을 둘러싼 논란으로 뭇매를 맞은 빌 게이츠 마이크로소프트 공동 창업자 등이 이 '밈'에 해당하는 인물들로 꼽힌다. '유 퀴즈'의 고정 MC였던 조세호는 지인인 조직폭력배와 관련한 의혹으로 프로그램에서 자진 하차하기도 했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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