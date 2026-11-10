이재진 "계약 안 해" vs 주최측 "본인이 제안"…젝키 디너쇼 팽팽한 대립

장수원, 이재진, 고지용. 사진 = 마운틴 무브먼트 제공

1세대 아이돌 그룹 ‘젝스키스’ 멤버 이재진의 연말 디너쇼 불참 선언을 두고 주최 측과 팽팽한 진실 공방이 벌어지고 있다.

이재진은 10일 자신의 소셜 미디어를 통해 오는 12월 인천 영종도 인스파이어 리조트에서 열릴 예정인 ‘더 트리 인 인스파이어(THE TREE in INSPIRE)-젝키의 못다 한 이야기’에 불참한다고 밝혔다.

그는 “출연을 논의한 것은 맞지만 계약서에 서명하지 않았고, 주최 측에 수차례 불참 의사를 전했다”고 선을 그었다. 본인이 행사를 직접 기획했다는 일부 보도를 일축한 이재진은, 특히 공식 예매처가 아닌 개인 계좌로 입금을 받고 환불이 지연되는 문제를 지적하며 본인의 이름과 사진을 활용한 홍보를 즉각 중단할 것을 요구했다.

이에 대해 행사 주최사인 마운틴무브먼트스토리는 같은 날 즉각 반박에 나섰다. 주최 측은 “당사가 일방적으로 기획해 제안한 것이 아니라, 지난 여름 이재진이 먼저 함께 행사를 열어보자고 제안해 고지용, 장수원까지 합류하며 판이 커진 것”이라고 반박했다.

출연 번복 경위에 대해서도 구체적인 타임라인을 공개했다. 주최 측에 따르면 이재진 측은 지난 5일 한 차례 불참 의사를 밝혔으나, 이후 다시 참여하겠다며 포스터 자료를 요청했다. 이에 따라 6일 세 사람의 참여를 전제로 한 인터뷰가 진행됐으나, 이재진 측이 불과 하루 만인 7일에 다시 불참을 통보했다는 설명이다.

티켓 예매 및 환불 논란과 관련해서도 “당사가 확인한 결과 이재진 팬 가운데 결제를 진행한 인원은 단 2명이며, 환불 요청 건은 한 건도 없다”며 “객관적인 거래 자료를 기준으로 투명하게 처리하겠다”고 일축했다.

주최 측은 이번 이재진의 입장 발표가 고지용, 장수원과 전혀 공유되거나 협의되지 않은 내용임을 강조하며, 다른 멤버들에게 비난의 화살이 돌아가는 것을 경계했다. 주최 측은 “남은 행사와 팬들의 피해를 최소화하기 위해 행사 구성을 전면 재정비하고 있다”고 덧붙였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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