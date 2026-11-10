젝스키스 이재진, 연말 디너쇼 불참 선언…“계약 미체결·환불 논란 탓”

출처=이재진 SNS

1세대 대표 K팝 그룹 ‘젝스키스’의 멤버 이재진이 연말 개최 예정인 디너쇼 행사에 최종 불참한다. 주최 측의 미흡한 행사 운영과 명의 무단 도용 등을 이유로 꼽으며 강경한 입장을 밝혔다.

이재진은 10일 자신의 소셜 미디어를 통해 오는 12월 인천 영종도 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 열리는 ‘더 트리 인 인스파이어(THE TREE in INSPIRE) - 젝키의 못다 한 이야기’ 행사에 참여하지 않는다고 공식 발표했다.

그는 “당초 출연을 논의한 것은 맞지만 정식 계약서에 서명한 바 없으며, 주최 측에 이미 수차례 불참 의사를 전달했다”고 설명했다. 특히 팬들을 상대로 한 티켓 예매 과정에서 공식 예매처가 아닌 개인 계좌로 입금을 유도하고, 미환불 사태가 벌어진 점을 비판했다. 이에 대한 시정을 거듭 요구했으나 주최 측이 묵살했다는 것이 이재진 측의 주장이다.

본인이 행사를 직접 기획했다는 일부 보도에 대해서도 전면 반박했다. 이재진은 주최 측에 자신의 이름과 사진을 활용한 허위 홍보를 즉각 중단할 것을 촉구했다.

해당 행사는 젝스키스 멤버 고지용, 장수원, 이재진 3인이 함께하는 디너쇼 형식으로 알려졌으나, 불투명한 결제 방식을 두고 팬들 사이에서 지속적인 잡음이 일어왔다. 이와 관련해 주최사 측은 “이재진의 글 중 사실과 다른 부분이 있다”며 반박 입장을 정리 중인 것으로 전해져 양측의 진실 공방이 당분간 이어질 전망이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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