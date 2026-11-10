용인FC, 여성 생활체육 저변 확대 위한 ‘2026 여성 축구 클리닉’ 운영

사진=용인FC 제공

프로축구 K리그2 용인FC가 여성 시민의 지속적인 운동 참여를 지원하고 지역 내 생활체육 저변을 확대하기 위해 ‘2026 용인FC 여성 축구 클리닉’을 운영한다.

이번 축구 클리닉은 10월부터 11월까지 매주 화요일 저녁 양지청소년수련원과 기흥레스피아에서 진행된다. 올해는 퀸컵 대표팀 참가자들을 중심으로 시범 운영해 시민 대상 프로그램 확대에 필요한 훈련 구성과 운영 방식을 점검할 계획이다.

회차별로 초청 참가자도 함께해 축구 경험과 숙련도가 다른 참가자들이 함께 훈련할 수 있는 프로그램 운영 방식을 확인하고, 이를 바탕으로 내년도 관내 성인 여성 대상 공개 모집을 위한 운영 기준도 마련할 예정이다.

클리닉은 총 8회차에 걸쳐 진행되며, 패스·드리블·슈팅 등 기본기 훈련을 비롯해 포지셔닝, 공간 활용, 빌드업, 수비 조직 등 경기 상황에 필요한 전술 훈련으로 구성된다. 이후 자체 미니게임과 관내 여성 축구팀과의 교류경기를 통해 훈련에서 익힌 내용을 실제 경기 상황에서 적용할 수 있도록 할 예정이다.

특히 용인FC U15 김상원 감독과 방예찬 코치가 지도자로 참여해 참가자들의 기술 향상과 경기 이해도를 높일 수 있도록 전문적인 훈련 프로그램을 제공한다.

사진=용인FC 제공

첫 정기 훈련에 참가한 선수들은 코칭스태프의 지도 아래 패스와 드리블, 슈팅 등 축구 기본기를 익힌 뒤, 공간 활용과 수비 협력 등 실제 경기 상황을 고려한 전술 훈련을 진행했다. 이어 자체 미니게임을 통해 당일 익힌 내용을 직접 적용하며 경기 감각을 높이는 시간을 가졌다.

11월부터는 관내 여성 축구팀을 비롯한 다양한 팀과의 연습경기도 진행할 예정이다. 이를 통해 참가자들에게 실전 경험을 제공하는 동시에 지역 여성 축구인들이 서로 교류할 수 있는 기회를 확대한다는 계획이다.

이번 프로그램은 단순한 일회성 체험을 넘어 정기적인 훈련과 실전 경험을 통해 여성 시민들이 축구를 지속적으로 즐길 수 있는 환경을 마련하는 데 초점을 맞췄다. 용인FC는 올해 시범 운영 결과와 참가자들의 의견을 바탕으로 향후 프로그램 구성과 참여 대상을 확대할 예정이다.

용인FC 관계자는 “이번 클리닉은 축구에 관심 있는 지역 여성들이 체계적인 훈련을 받고 실제 경기를 경험하며 지속적으로 운동할 수 있는 기회를 마련하기 위한 첫걸음”이라며 “올해 시범 운영을 통해 프로그램을 보완하고, 내년에는 더 많은 시민들이 참여할 수 있도록 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

이어 “앞으로도 축구를 중심으로 시민들이 쉽고 즐겁게 생활체육에 참여할 수 있는 다양한 프로그램을 마련해 지역사회와 함께하는 프로구단의 역할을 이어가겠다”고 덧붙였다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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