하이브·SM·YG·JYP 손잡았다…‘패노메논’ 합작법인 공식 출범

최휘영, 박진영 공동위원장. 사진 = 대중문화교류위원회지원단 제공

하이브·SM·YG·JYP엔터테인먼트 등 국내 K-팝 4대 기획사가 참여하는 합작법인 ‘주식회사 패노메논’이 공식 출범했다. 내년 12월 개최 예정인 글로벌 K-팝 축제 ‘패노메논’의 기획과 운영을 전담할 법인이 설립되면서 행사 준비에도 속도가 붙을 전망이다.

10일 가요계와 법조계에 따르면 주식회사 패노메논은 지난달 26일 서울중앙지방법원 등기국에서 설립 등기를 마쳤다. 본사는 서울 영등포구에 마련됐다.

이번 합작법인은 패노메논의 기획과 제작, 운영을 비롯해 관련 지식재산권(IP)의 확보와 관리 등을 맡는다. 등기부에 명시된 사업 목적에는 공연과 시상식, 전시·컨벤션 등의 기획 및 개최뿐 아니라 문화시설 운영, 입장권 판매·중개, 식음료(F&B)·패션·기념품 등의 상품 개발과 유통도 포함됐다. 데이터 수집·가공과 콘텐츠 산업 투자·컨설팅, IP 라이선스 사업 등으로 활동 범위를 넓힐 수 있는 기반도 마련했다.

법인 대표이사는 하이브와 JYP엔터테인먼트에서 근무한 경력이 있는 박윤서 씨가 맡는다. 비상무이사에는 김정집(YG), 원우현(SM), 윤한길(하이브), 신현국(JYP) 씨 등 각 기획사에서 한 명씩 선임됐다. 감사에는 김무현 씨가 이름을 올렸다.

앞서 논란이 됐던 패노메논 상표권 문제도 법인 설립에 앞서 정리됐다. 문화체육관광부는 지난달 22일 JYP엔터테인먼트와 ‘패노메논 관련 상표 공동보유 계약’을 체결했다. 이에 따라 JYP가 국내외에 출원한 패노메논 상표권은 주식회사 패노메논과 문체부가 각각 50%씩 보유하게 됐다.

패노메논은 당초 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장이 소속된 JYP엔터테인먼트가 상표권을 단독 출원한 사실이 알려지면서 특혜 논란에 휩싸였다. 정부 주도로 추진되는 행사와 관련된 상표권을 특정 민간 기업이 먼저 확보한 것이 적절한지를 두고 의문이 제기된 것이다.

논란이 확산하자 문체부와 대중문화교류위원회는 K-팝 4대 기획사가 참여하는 합작법인을 설립해 행사 운영과 상표권 관리를 맡기겠다는 방침을 밝혔다. 박 공동위원장 역시 지난달 7일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에 증인으로 출석해 상표권 출원 과정에 문제가 있었다는 점을 인정하면서도 해당 권리가 JYP에 남는 일은 없을 것이라고 해명했다.

당시 박 공동위원장은 행사의 민간 주도 방식에 대해서도 설명했다. 그는 “대중문화교류위는 정부와 민간 기업 사이에서 기획을 하고 아이디어를 낸다”며 “이후 실행은 프로젝트 성격에 따라서 때로는 관 주도로, 때로는 민간 주도로 하기로 결정했다. 패노메논 시상식과 페스티벌은 그 프로젝트의 성격상 민간 주도로 하는 게 맞는다는 결론에 도달했다”고 밝혔다.

이어 “이게(패노메논) 잘 되면 우리나라에 진짜 좋은 일이다. 우리 아들, 딸, 조카 다 덕을 볼 수 있는 귀한 기회다. 믿어 달라”며 행사에 대한 기대감을 드러냈다.

한편 내년 12월 개최되는 패노메논은 K-팝 콘서트와 팬덤 시상식, K-컬처 기업들의 전시·체험 프로그램 등을 결합한 대규모 글로벌 축제다. 행사명은 팬(Fan)과 현상(Phenomenon)을 합친 것으로, 팬들이 만들어 내는 문화적 현상이라는 의미를 담았다. 팬을 단순한 콘텐츠 소비자가 아닌 K-컬처의 성장과 확산을 이끄는 주체로 내세운다는 구상이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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