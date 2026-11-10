인디 뮤지션 15팀 한자리에…‘2026 라라라온’ 14일까지 릴레이 공연

전국 소규모 공연장 활성화 프로젝트 ‘2026 라라라온’이 서울과 인천에서 릴레이 공연을 이어간다.

10일 한국음악레이블산업협회에 따르면 ‘2026 라라라온’은 이날부터 14일까지 서울 마포구와 인천의 소공연장 5곳에서 총 15팀의 아티스트가 참여하는 공연을 개최한다.

첫날인 10일에는 서울 마포구 스페이스 한강에서 굿나잇 스탠드, 더더, 폴카이트가 무대에 오른다. 11일 클럽샤프에서는 비올라, 오씰, 잔류파가 공연하며, 12일 001 라이브홀에서는 베오파드, 오티스림, 클라베가 관객들과 만난다.

13일부터는 인천으로 무대를 옮긴다. 13일 누구의집에서는 근처, 윤새, 이상웅이 공연을 펼치고, 14일 인천여관X루비살롱에서는 나로틱, 서틴칠드런, 슬로디가 무대에 올라 둘째 주 일정을 마무리한다.

공연은 평일 오후 8시, 토요일 오후 6시에 시작한다. 티켓은 공식 예매처 투더문(2TM)에서 사전 예매할 수 있으며, 자세한 일정과 출연 순서는 라라라온 공식 SNS에서 확인할 수 있다.

한국음악레이블산업협회 관계자는 “전국 각지의 소공연장에서 펼쳐지는 무대를 통해, 관객들이 가을 밤 특별한 울림과 여운을 느낄 수 있기를 희망한다”고 전했다.

‘2026 라라라온’은 전국 소공연장 활성화를 위해 마련된 프로젝트로, 이달까지 전국 23개 공연장에서 총 69팀의 아티스트가 참여하는 53회 공연을 진행한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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