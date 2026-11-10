모모랜드, 데뷔 10주년 맞아 신보 ‘스틸 밸리드’ 발매

사진=인연엔터테인먼트

그룹 모모랜드(MOMOLAND)가 데뷔 10주년을 맞아 새 싱글 앨범으로 돌아온다.

10일 소속사 인연엔터테인먼트에 따르면 모모랜드는 새 싱글 ‘Still Valid’(스틸 밸리드)를 선보인다. 이번 앨범은 오랜 시간 함께해 온 팬들에게 전하는 메시지와 새로운 출발을 향한 다짐을 담았다.

앨범에는 더블 타이틀곡 ‘Still Valid’와 ‘lowkey’(로우키) 등 총 2곡이 수록됐다. 기존 모모랜드의 밝고 경쾌한 음악적 색깔에 R&B 감성과 댄서블한 그루브를 더한 것이 특징이다.

앨범과 동명의 타이틀곡 ‘Still Valid’는 따뜻한 코드 사운드와 경쾌한 비트, 아련한 멜로디가 어우러진 팝 장르의 곡이다. 오랜 시간이 흐른 뒤 다시 만난 이들의 마음과 변하지 않는 설렘을 노래한다.

또 다른 타이틀곡 ‘lowkey’는 반복적인 건반과 신스 리프, 하우스풍 비트를 결합한 R&B 팝 곡이다. 절제된 사운드와 짧은 후렴구를 통해 가까운 사이에서 느끼는 설렘을 표현했다.

2016년 데뷔한 모모랜드는 ‘뿜뿜’, ‘BAAM’ 등 히트곡으로 사랑받았다. 데뷔 10주년을 맞은 올해 새 앨범을 통해 한층 성숙해진 음악과 감성을 선보일 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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