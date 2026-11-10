‘류지현호’ 한화, 김강 타격 코치·안영명 퍼포먼스 코치 영입

사진= KT위즈 제공

프로야구 한화가 새판짜기에 박차를 가하고 있다.

한화는 10일 “김강 타격 코치, 안영명 퍼포먼스 코치와 계약했다”고 발표했다.

김강 코치는 1군 타격 메인 코치를 맡고, 안영명 코치는 재활·멘털 트레이닝·바이오메카닉 분야를 담당한다.

김강 코치는 2007년 한화에 입단해 프로에서 4시즌을 뛰었다. 은퇴 후에는 2017년 두산 2군 타격 코치로 지도자로 입문해 2020∼2023년 kt 1군 타격 코치, 2024년부터는 kt 타격 보조 코치를 지냈다. 그의 풍부한 지도 경험과 전문성이 타자들 기량 향상으로 이어질 것으로 보고 있다.

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안영명 코치는 2003년 1차 지명으로 한화에 입단해 2022년 kt에서 은퇴했다. 체육학 석사 학위를 받고 현재 박사 학위에 도전 중이다. 구단은 전문성을 발휘해 한화 선수단 멘털 관리에 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.

한화는 2026시즌을 9위로 마감했다. 이에 김경문 감독과의 재계약 대신 류지현 감독을 제15대 사령탑으로 선임했다. 이후 김광삼 투수코치와 진종길 수비코치를 영입했다. 이들은 현재 일본 미야자키 마무리캠프에 합류해 선수들을 지도하고 있다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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