척추관협착증, 신경만 넓히면 끝일까… “이럴 땐 치료 달라져야”

허리가 아프고 다리가 저려 병원을 찾았다가 척추관협착증을 진단받는 환자들이 있다. 처음에는 약물치료나 물리치료 등으로 증상을 관리하지만, 걷기 어려울 정도로 통증이 심해지거나 다리 힘이 떨어지면 수술적 치료를 고민하게 된다.

그런데 같은 척추관협착증이라도 어떤 환자는 신경을 압박하는 조직을 제거하는 수술을 받고, 다른 환자는 척추뼈를 고정하는 유합술까지 필요하다는 설명을 듣는다. 치료 방법이 달라지는 이유는 무엇일까.

부산성모병원 신경외과 심혁기 과장은 척추관협착증 치료에서 신경이 눌린 정도뿐 아니라 척추의 안정성을 함께 살펴야 한다고 강조한다.

심 과장은 “척추관협착증은 신경이 지나가는 공간이 좁아지면서 허리 통증이나 다리 저림, 보행장애 등을 일으키는 질환”이라며 “척추뼈가 불안정하게 움직이거나 배열이 어긋난 상태라면 신경 압박을 해소하는 것과 함께 척추의 안정성을 확보하는 치료가 필요할 수 있다”고 설명했다.

◆수술 방법 달라지는 이유

척추관협착증은 노화에 따른 퇴행성 변화와 밀접한 관련이 있다. 척추뼈 사이의 디스크가 닳고 관절과 인대가 두꺼워지면서 신경 통로가 좁아질 수 있다. 대표적인 증상은 허리 통증과 다리 저림, 보행 시 악화되는 통증이다. 일정 거리를 걷다가 다리가 아프거나 저려 잠시 쉬면 증상이 완화되는 신경인성 파행도 특징적인 증상이다.

문제는 이러한 변화와 함께 척추의 안정성이 떨어지는 경우다. 척추뼈가 정상적인 위치에서 앞쪽으로 밀려나는 척추전방전위증이 대표적이다. 다만 척추전방전위증이 있다고 해서 모두 불안정하거나 수술이 필요한 것은 아니다.

척추의 불안정성이 동반되면 자세나 움직임에 따라 신경이 받는 압박이 달라질 수 있다. 이때 신경을 누르는 조직을 제거하는 감압술만으로 충분한지, 척추를 고정하는 유합술이 필요한지 판단해야 한다.

이를 확인하기 위해서는 MRI로 신경 압박의 위치와 정도를 살펴보고, 필요에 따라 서서 촬영하는 엑스레이나 굴곡·신전 촬영으로 척추뼈의 움직임을 평가한다. 다리 근력과 감각 변화, 통증이 발생하는 상황, 보존적 치료에 대한 반응도 고려 대상이다.

심 과장은 “검사에서 협착증이 심하게 보인다고 반드시 유합술을 해야 하는 것은 아니다”며 “반대로 신경 통로를 넓히는 것만으로는 척추의 불안정성을 해결하기 어려운 환자도 있어 척추 배열과 움직임, 증상을 함께 확인해야 한다”고 말했다.

◆등 근육 보존하며 신경 통로 확보

척추의 불안정성이 동반돼 유합술이 필요한 환자에게는 여러 수술 방법이 고려된다. 이 가운데 사측방 요추체간 유합술(OLIF)은 허리 뒤쪽이 아닌 몸통의 앞쪽과 옆쪽 사이로 접근하는 방법이다.

OLIF는 옆구리 부위를 절개한 뒤 복막 뒤쪽 공간을 통해 척추뼈 사이의 디스크에 접근한다. 이 과정에서 허리 뒤쪽 근육을 광범위하게 박리하지 않고 수술할 수 있다는 특징이 있다.

손상된 디스크를 제거한 공간에는 케이지라고 불리는 삽입물을 넣어 척추뼈 사이의 높이를 회복시킨다. 디스크 높이가 회복되면 신경이 빠져나가는 구멍인 추간공이 넓어지고, 일부 환자에서는 신경을 둘러싼 인대가 펴지면서 신경 압박이 줄어들 수 있다.

이를 '간접 감압'이라고 한다. 뒤쪽에서 신경을 누르는 뼈나 인대를 직접 제거하는 방식과 달리, 척추뼈 사이의 공간과 배열을 회복시켜 신경이 지나갈 여유를 확보하는 원리다.

필요에 따라 나사못 등을 이용한 후방 고정술을 함께 시행하기도 한다. 척추의 안정성을 확보하고 뼈가 유합되는 과정을 돕기 위해서다.

다만 간접 감압이 모든 신경 압박을 해결하는 것은 아니다. 뼈 자체가 신경 통로를 심하게 좁히고 있거나 협착이 매우 심한 경우에는 직접 감압술이 추가로 필요할 수 있다.

심 과장은 “사측방 유합술은 디스크 높이와 척추 배열을 회복하면서 신경 압박을 완화할 수 있는 수술 방법 중 하나”라며 “다만 신경이 눌린 원인과 위치에 따라 간접 감압만으로 충분하지 않을 수 있으므로 환자별로 수술 방법을 구분해야 한다”고 설명했다.

◆고령 환자도 수술 가능할까

척추관협착증과 척추전방전위증은 중장년층과 고령층에서도 흔히 발견된다. 이 때문에 수술이 필요하다는 설명을 듣고도 나이와 기저질환을 걱정해 치료를 망설이는 환자가 적지 않다.

OLIF는 허리 뒤쪽 근육 손상을 줄일 수 있고, 환자 상태에 따라 수술 후 비교적 이른 시기에 보행을 시작할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 일반적으로 전신마취가 필요하며, 모든 환자에서 출혈량이 적거나 회복이 빠르다고 단정할 수는 없다.

특히 수술 경로가 주요 혈관과 가까워 혈관 손상 위험을 고려해야 한다. 골다공증이 심한 환자는 삽입물이 척추뼈 안으로 내려앉는 침강 현상이나 고정력 저하에 주의해야 한다. 수술 전에는 골밀도와 혈관의 위치, 기존 복부 수술 이력 등을 확인하는 과정이 중요하다.

당뇨병이나 심혈관질환 등 만성질환이 있는 고령 환자라면 마취 위험과 수술 후 회복 능력도 평가해야 한다. 나이만으로 수술 가능 여부를 판단하기보다는 전신 건강 상태와 보행 능력, 일상생활에서 겪는 불편의 정도를 함께 살펴야 한다.

심 과장은 “수술 후에는 영상검사상 척추 배열이 개선됐는지 확인하는 것과 함께 통증 감소, 다리 근력, 보행 거리, 일상생활 복귀 정도 등을 평가해야 한다. 또 뼈가 안정적으로 유합되기까지 시간이 필요하므로 의료진의 지시에 따른 활동 조절과 추적 관찰이 중요하다”고 말했다.

이어 “척추 수술의 목표는 영상에서 좋은 결과를 얻는 데 그치지 않고 환자가 다시 걷고 일상생활을 이어갈 수 있도록 돕는 것”이라며 “환자의 연령과 전신 상태, 신경학적 증상, 척추 안정성을 충분히 평가해 필요한 치료를 선택하는 것이 중요하다”고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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