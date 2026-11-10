[별별★토크] ‘가능한 사랑’ 설경구 “조인성이 같이 울어줘서 고마웠다” 무슨 사연?

한국 영화 최초로 베니스국제영화제 심사위원대상을 거머쥔 가능한 사랑이 이제 아카데미 시상식에 도전한다. 지난 9월 제83회 베니스국제영화제에서 심사위원대상(은사자상)을 받은 데 이어 제99회 미국 아카데미 시상식 국제장편영화 부문 한국 대표 출품작으로 선정됐다. 주연 배우 설경구도 해외 홍보 일정에 힘을 보태고 있다.

정작 설경구는 베니스 수상 당시 기쁨보다 아쉬움이 먼저 밀려왔다고 했다. 설경구는 “토론토에서 결과를 실시간으로 지켜보고 있었다. 황금사자상과 심사위원대상 두 개만 남았을 때 우리가 황금사자상을 받을 거라고 100% 확신했다”며 “그런데 심사위원대상 수상작으로 불려서 솔직히 실망했다.(웃음) 물론 좋은 상을 받아 정말 감사하다”고 떠올렸다.

아카데미 결과는 섣불리 점치지 않았다. 설경구는 “기대감이 없을 수 있겠나. 감독님이 제일 열심히 뛰고 계시고 배우들도 최선을 다하고 있다”고 말했다. 이어 “9월부터 해외 일정을 소화하고 있는데, 작품을 하면서 해외를 이렇게 많이 다닌 건 처음”이라며 “감독님도 버티시는데 우리가 어떻게 힘들다고 하겠나. 코피가 나도 난다고 말 못 한다”고 너스레를 떨었다.

가능한 사랑은 해고 노동자 호석(설경구)과 아내 미옥(전도연), 다큐멘터리 감독 예지(조여정)와 남편 상우(조인성)가 만나면서 벌어지는 이야기다. 두 부부는 다큐멘터리 제작을 계기로 얽히고, 그 과정에서 감춰뒀던 상처와 욕망을 마주한다. 설경구는 과거 파업과 강제 진압의 기억에서 벗어나지 못한 호석을 연기했다. 영화는 지난 9월 극장 개봉에 이어 지난 6일 넷플릭스에서도 공개됐다.

◆거장과 24년 만의 재회

설경구와 이창동 감독은 박하사탕(2000), 오아시스(2002)를 함께한 뒤 약 24년 만에 가능한 사랑으로 다시 만났다. 재회는 순탄치 않았다. 이 감독의 연락을 받았을 때 이미 들쥐 촬영을 앞두고 있었다. 설경구는 “현실적으로 소화할 수 있는 스케줄이 아니었다. 그래도 어떻게든 해야겠다는 생각밖에 없었다”며 “내가 못 하면 다른 배우 이름으로 캐스팅 기사가 나갈 것 아닌가. 그걸 못 견디겠더라”고 털어놨다.

결국 사정을 들은 김홍선 감독과 들쥐 제작진이 촬영 일정을 조정해준 덕분에 두 작품을 모두 소화할 수 있었다. 정작 시나리오는 한참 뒤에야 읽었다. 설경구는 “조금 책임감 없는 말일 수도 있는데, 그냥 감독님과 하고 싶었다. 다른 배우들은 다 대본을 읽고 감상을 이야기하는데 나는 책을 달라는 말조차 안 했다”며 “나중에 감독님이 ‘너는 내용에 관심이 없냐’고 하시더라”며 웃었다. 뒤늦게 받아든 시나리오에 대해서는 “박하사탕 때처럼 여운이 오래 남는 소설책을 읽는 느낌이었다”고 회상했다.

현장 분위기도 예전과 달랐다. 설경구는 “이렇게 즐거워도 되나 싶을 정도였다. 예전엔 공기가 짓누르는 것 같았는데, 이번엔 너무 편해서 오히려 불편할 정도였다”고 말했다. 다만 연기 주문은 여전히 어려웠다. 설경구는 “감독님은 ‘표현하지 말고 느껴라’고 하신다. 앵글 안에서 뭘 하려 하지 말고 그저 살아 있기를 바라시는 것”이라며 “어떤 장면에선 내가 뭘 하고 있는지도 모르겠더라. 그래도 그렇게 감정을 차곡차곡 쌓아가게 하시는 것 같다”고 설명했다.

작품 속 호석은 말수가 적다. 해고 이후 생활고를 겪고 가족처럼 지냈던 동료와의 관계도 무너졌다. 설경구는 호석을 단순히 분노하는 해고 노동자가 아니라 상실의 고통에 배신감, 죄책감, 열등감까지 뒤섞인 인물로 해석했다. 그는 “해고는 개인에게 엄청난 자아 상실이고, 영혼까지 불타버리는 경험이다. 마음이 뒤죽박죽이니 무슨 말을 꺼내야 할지도 모르지 않겠나. 그래서 몸으로 말하는 사람이라고 생각했다”고 말했다.

실제 해고 노동자들의 사연이 작품의 바탕이 됐지만 그들의 삶을 재현하기보다 호석이라는 인물의 마음에 집중했다. 이후 시사회에서 영화를 본 당사자들이 약속을 지켜준 이 감독에게 고마움을 전했다는 소식을 들었다. 설경구는 “영화 자체로 어느 정도 치유가 될 수 있다는 이야기를 들으니 다행이었다. 이 작품이 헛되지 않았으면 좋겠다고 생각했기 때문”이라고 말했다.

◆베니스에서 터진 눈물

베니스에서 완성된 영화를 보며 눈물을 흘렸다. 설경구는 “처음 봤을 땐 내 연기에 집중하느라 전체를 보지 못했다. 베니스에서는 영화를 온전히 본 것 같다. 마지막에 달을 비추는데 마음이 이상해지더라. 눈물이 나서 자막이 올라갈 때 급하게 닦았다”고 떠올렸다. 공교롭게도 그날은 고흥에서 첫 촬영을 시작한 지 꼭 1년 되는 날이었다. 설경구는 “혼자 울었으면 바보가 될 뻔했는데 (조)인성이가 옆에서 같이 울어줬다. 정말 고마웠다”며 웃었다.

가장 좋아하는 장면도 호석과 미옥이 마당 평상에 앉아 소주를 마시며 달을 바라보는 마지막 장면이다. 평상은 한때 호석이 동료와 삼겹살을 구워 먹으려고 만든 공간이었지만, 파업 이후엔 실패와 상처의 장소가 됐다. 이 장면을 마냥 희망적으로 보지 않았다. 설경구는 “슬펐다. 나아진 게 없지 않나. 실패와 배신의 공간인데, 이제 와서 옆에 앉아 있는 사람은 아내다. 활기도 사라지고 많은 걸 잃었다. 젊음을 되찾을 수도 없다”고 말했다. 그러면서도 “당신 없이 마시는 술은 쓰고, 같이 마시니 달다는 게 호석이 할 수 있는 사랑의 표현 같았다. 월미도에서 사랑하던 젊은 시절로 돌아갈 수는 없겠지만 두 사람에게 다른 형태의 사랑이 가능하지 않을까”라고 했다.

이번 작품은 박하사탕과 오아시스의 기억도 다시 불러냈다. 설경구는 이 감독을 “큰형이자 스승 같은 존재”라고 표현했다. 그는 “박하사탕 때는 매일 내 능력 이상의 하중이 와서 감당하기 어려웠지만 촬영을 마치고 집에 갈 때의 만족감은 이후로 다시 느껴본 적이 없다”며 “이번엔 그때로 돌아가 보려 했다. ‘초심이야’ 하고 스스로 최면을 거는 느낌이었다”고 털어놨다.

설경구가 가장 바라는 건 관객이 영화의 여운을 오래 간직하는 일이다. 그는 “영화를 보고 고맙다는 문자를 많이 받았다. 다들 여운이 남는 영화를 기다렸던 것 같다”며 “이 작품은 천천히 스며드는 영화다. 많은 분이 봐주시고 오래 마음에 남겨주셨으면 좋겠다”고 바람을 전했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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