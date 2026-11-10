디엘로, 롯데시네마 월드타워 ‘샤롯데 라운지’에 맞춤 가구 공급…문화 공간으로 브랜드 경험 확대

사진=디엘로

국내 시스템 모듈가구 브랜드 디엘로(DEELLO)가 롯데시네마 월드타워 샤롯데 라운지에 가구를 제작·납품하며 프리미엄 영화관을 찾는 관람객을 대상으로 다양한 제품군을 선보인다고 10일 밝혔다.

라운지에는 디엘로의 대표 제품인 모듈가구와 플로우쉘프 벽선반을 비롯해 테이블, 체어, 소파 등이 설치됐다. 디엘로는 라운지의 규모와 이용 환경을 고려해 각 가구의 규격과 구성을 조정했다.

관람객은 영화를 기다리거나 휴식을 취하며 라운지에 배치된 디엘로의 가구를 직접 이용한다. 영화관에서 보내는 시간이 브랜드의 제품을 자연스럽게 접하는 기회로 이어지는 셈이다.

디엘로는 공간과 사용 목적에 맞춰 자유롭게 구성하는 시스템 모듈가구 브랜드다. 모듈가구를 직접 설계하고 국내에서 제작하며 크기와 컬러부터 수납 구성까지 고객의 공간과 필요에 맞춰 제안한다.

사진=디엘로

이사나 수납량 변화로 새로운 구성이 필요해지면 기존 모듈을 재조합하거나 필요한 구성 요소를 더한다. 사용하던 가구의 형태와 크기를 바꾸고 확장하며 생활의 변화에 맞춰 활용을 이어가는 방식이다.

디엘로 관계자는 “앞으로도 공간의 특성과 사용 목적에 맞는 가구를 제안하며 상업시설과 문화시설 등 다양한 공간으로 협업을 넓혀갈 계획”이라고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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