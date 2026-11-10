‘계약결혼’ 32기 영수, 몰카 논란 이어 아내 일기장 무단 열람 ‘시끌’

최정현이 가상 아내 정민현의 일기를 읽고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘MBC every1’ 영상 캡처

‘계약결혼’에 출연 중인 32기 영수 최정현이 가상 아내의 일기장을 동의 없이 읽어 다시 한번 도마 위에 올랐다. 신혼집 내 개인 카메라 무단 설치로 논란을 빚은 데 이어 또다시 사생활을 침해해 시청자들의 비판이 커지고 있다.

지난 9일 방송된 KBS Joy·MBC에브리원 예능 프로그램 ‘계약결혼’에서는 최정현이 가상 아내인 13기 국화 정민현의 일기장을 훔쳐보는 모습이 전파를 탔다.

앞서 두 사람은 전날 밤 카메라 설치 문제로 이미 한 차례 갈등을 겪었다. 이튿날 아침 책상에 놓인 정민현의 일기장을 발견한 최정현은 “뭐라고 썼는지 볼까. 이거 봐도 되는 건가. 갑자기 궁금하네”라며 망설임 없이 일기장을 펼쳤다.

해당 일기에는 “둘째 날이다. 잠을 못 잤다. 옆에서 코를 너무 골아 울고 싶었다”, “담배 냄새도 많이 맡고 심란한 이틀 차” 등 정민현의 적나라한 고충이 적혀 있었다.

논란을 가중시킨 건 최정현의 태도였다. 그는 제작진과의 인터뷰에서 “최근 드라마에서 ‘모든 글은 보이고 싶은 마음으로 쓴다. 심지어 내 일기조차도’라는 대사를 봤다”며 자신의 행동을 합리화하는 듯한 발언을 남겼다.

이를 스튜디오에서 지켜보던 MC 안정환은 “하여튼 어느 집이든 남자들이 문제”라며 일침을 가했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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