PV5 클럽, 제1회 전국 정모 마무리...차량 100대 집결

사진=PV5 클럽

기아 PV5 오너 커뮤니티 PV5 클럽이 지난 10월 30일부터 11월 1일까지 2박 3일간 충북 보은군 ‘고릴라캠핑 in 속리산’에서 제 1회 전국 정모를 열었다고 10일 밝혔다.

커뮤니티 관계자에 따르면 이번 행사에는 전국에서 PV5 100대가 모였다.

클럽은 회원수 18만명을 넘긴 국내 대표 PV5 오너 커뮤니티다. 기아는 ‘PV5 프라임’과 ‘7인승 PV5’ 등 신차를 전시해 참가자들이 직접 살펴볼 수 있도록 했고 다양한 PV5 튜닝 관련 업체에서 체험·이벤트 부스를 운영했다. 같은 차를 타는 오너들이 서로의 튜닝과 세팅을 비교하고 이야기꽃을 피우며 부스 곳곳에서 웃음소리가 끊이지 않았다는 후문이다.

둘째 날 오후에는 참가 팀 전원이 함께하는 레크리에이션과 단체사진 촬영이 진행됐다. 레크리에이션에서는 아이들의 장기자랑이 펼쳐져 웃음꽃이 피었고, 행사의 마지막을 장식한 럭키드로우에서는 협찬 경품 당첨자가 발표될 때마다 축하의 박수가 쏟아지며 화기애애한 분위기가 이어졌다. 공식 일정이 끝난 뒤 회원들은 각자의 캠핑 사이트에서 저녁 식사를 하며 가을밤을 함께 보냈다.

사진=PV5 클럽

이번 정모에서는 다양한 협력 브랜드가 참여해 행사의 풍성함을 더했다. 업계 1위 자동차용품 전문 기업 불스원에서는 ‘크리스탈 이지코트’와 ‘이지클린’ 세트를 참가자 전원에게 증정하고 윈도우필름 제조사 넥스필(NEXFIL)은 자사 필름 ‘마제스틱’과 ‘마스터피스 나인’ 시공 차량을 전시해 참가자들이 품질을 직접 살펴볼 수 있도록 했다. 또한 필름 소재로 만든 선캡도 이벤트 경품으로 제공해 참가자들이 열 차단 필름의 효과를 간편하게 체험할 수 있었다.

이 밖에도 글로벌 전동공구 브랜드 디월트, 독일 공구 부품 전문 기업 뷔르트, 튜닝 전문 기업 빅풋, 차량 하부 튜닝 전문 기업 네오테크 등이 다채로운 경품과 체험 부스를 마련해 참가자들의 큰 호응을 얻었다.

넥스필 관계자는 “작은 선캡에 적용된 필름 한 장으로도 열 차단 효과를 느끼셨다는 반응이 많아 기쁘다”며 “앞으로도 다양한 커뮤니티와 함께하는 다양한 체험 기회를 마련하겠다”고 전했다.

PV5 클럽 운영진은 “제1회 PV5클럽 전국 정모에 함께해 주신 회원분들께 감사드린다”며 “같은 차를 타는 오너들이 직접 만나 즐거운 추억을 쌓는 자리가 됐길 바란다. 행사를 지원해 주신 기아와 협력 브랜드 관계자분들께도 감사의 말씀을 전한다”고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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