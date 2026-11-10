부산서 아시아 최강 오버워치 팀 가린다…블리자드, 지스타 2026서 OWCS 아시아 파이널

블리자드 엔터테인먼트가 오는 20일부터 22일까지 부산 벡스코 오디토리움에서 2026 오버워치 챔피언스 시리즈(OWCS) 아시아 파이널을 연다.

지스타 2026 기간에 열리는 이번 대회는 OWCS 아시아 스테이지 3의 최종 결선이다. 한국과 일본, 퍼시픽 지역을 대표하는 팀들이 아시아 최강 자리를 놓고 맞붙는다. 총상금은 4만 달러(약 5800만 원)로, 우승팀이 2만5000달러를 가져간다. 12월 중국 광저우에서 열리는 OWCS 월드 파이널 진출팀도 이 대회에서 가려진다. 아시아에 배정된 월드 파이널 진출권은 모두 4장이다.

부산 무대에 오를 6팀은 11일부터 13일까지 열리는 온라인 스테이지에서 결정된다. 한국 4팀(T1·제타 디비전·크레이지 라쿤·팀 팔콘스), 일본 3팀(바렐·ENTER FORCE.36·무라쉬 게이밍), 퍼시픽 1팀(더 가토스 구아포스) 등 8팀이 출전한다. 4팀씩 2개 조로 나뉘어 3선승제 라운드로빈을 치르고, 각 조 상위 3팀이 아시아 파이널에 오른다.

관심은 한국 팀들에 쏠린다. OWCS 코리아 플레이오프에서 팀 첫 우승을 차지한 T1은 플레잉 코치 ‘플레타’와 함께 상승세를 이어갈지 주목된다. 2026 챔피언스 클래시 우승팀 크레이지 라쿤과 미드시즌 챔피언십 우승팀 제타 디비전도 출전해 대진 전체에 걸쳐 한·일 대결 구도가 펼쳐질 전망이다.

아시아 파이널 첫날인 20일에는 1라운드 2경기와 각 조 1위 팀 간 시드 결정전이 열린다. 21일에는 5·6위전과 준결승 2경기가 이어진다. 마지막 날인 22일에는 이벤트 매치인 지스타컵 오버워치 학생 대회 결승에 이어 3·4위전과 결승이 펼쳐진다. 20·21일 경기는 3선승제, 22일 3·4위전과 결승은 4선승제다. 중계는 매일 오후 3시30분에 시작하고 첫 경기는 오후 4시에 열린다.

현장 즐길 거리도 마련됐다. 아시아 파이널 티켓이 있으면 경기 당일 지스타 2026 전시장에도 들어갈 수 있고, 선수들을 직접 만나는 팀 팬미팅 밋앤그릿도 열린다. 현장 관람객에게는 부산의 지역색을 담은 한정 게임 아이템 5종(‘마!’, ‘불가마리’, ‘Mil.Mon’, ‘유나의 간식’, ‘광안리 불꽃축제’)이 담긴 쿠폰 카드를 1인 1매씩 준다. 온라인 시청자도 드롭스를 통해 솜브라 스킨 등 게임 내 보상을 받을 수 있다.

티켓은 티켓링크에서 일자별 1일권으로 예매할 수 있다. 온라인 스테이지와 아시아 파이널의 한국어 중계는 SOOP OWCS 코리아 공식 채널에서 볼 수 있다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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