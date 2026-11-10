‘제일런 브라운, 이제는 보스턴의 적으로’…필라델피아-보스턴전 대상 프로토 승부식 133회차 발매

사진=스포츠토토 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 11일 오전 10시 엑스피니티 모바일 아레나에서 열리는 미국프로농구(NBA) 필라델피아 세븐티식서스-보스턴 셀틱스전이 포함된 프로토 승부식 133회차를 발매한다고 밝혔다.

프로토 승부식 133회차에서 필라델피아-보스턴전을 대상으로 하는 게임은 ▲농구 승패(3688번) ▲농구 핸디캡(3689번) ▲농구 언더오버(3690번) ▲농구 SUM(3691번) 등 4개 유형으로 발매되며, 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매사이트 베트맨에서 경기 전날인 10일(화) 오후 11시까지 구매할 수 있다.

지난 7월 트레이드로 제일런 브라운은 보스턴에서 필라델피아로, 폴 조지는 필라델피아에서 보스턴으로 팀을 옮겼다. 두 선수가 이적 후 정규시즌에서 친정팀을 상대하는 것은 이번이 처음이다. 보스턴에서 오랜 기간 호흡을 맞춘 ‘원투펀치’ 브라운과 제이슨 테이텀도 이번에는 상대편에서 만난다.

브라운은 직전 시카고 원정에서 팀 내 최다인 29점을 올려 필라델피아의 127-121 승리를 이끌었다. 타이리스 맥시가 27점, 르브론 제임스가 22점을 보태 세 선수가 78점을 합작했다.

조지는 직전 밀워키전에서 3점 슛 5개를 포함해 27점을 올렸고, 테이텀은 21점과 6어시스트를 기록했다. 보스턴은 2쿼터에만 33-18로 앞서며 점수 차를 벌렸고, 117-97로 승리했다.

필라델피아는 개막 후 첫 9경기에서 8승을 거두며 동부 콘퍼런스 선두에 올랐다. 클리블랜드에 패해 5연승이 끊겼지만, 시카고전에서 곧바로 승리하며 9승 2패를 기록했다.

보스턴은 디트로이트 피스턴스와의 개막전에서 패한 뒤 5연승을 달렸다. 휴스턴 로키츠전에서 연승이 끊겼지만, 다시 3연승을 거두며 8승 2패로 동부 2위에 올랐다. 두 팀의 격차는 반 경기로, 이번 맞대결에서 보스턴이 이기면 순위가 뒤바뀔 수 있다.

최근 흐름과 홈 이점을 종합하면 필라델피아의 분위기가 좋다. 시카고 원정에서 브라운과 맥시, 제임스가 나란히 20점 이상을 올린 것처럼 득점원이 여럿이라는 점이 강점이다. 보스턴이 브라운의 돌파를 막기 위해 수비를 좁히면 맥시와 엣지콤 등에게 슛 기회가 생기고, 제임스도 골밑으로 파고들 공간을 얻을 수 있다.

반대로 보스턴이 흐름을 뒤집으려면 브라운의 돌파를 막으면서도 맥시와 엣지콤에게 쉬운 슛을 내주지 않아야 한다. 공격에서는 화력이 좋은 조지가 변수다. 조지의 외곽포가 초반부터 터지면 필라델피아 수비가 바깥으로 벌어져 테이텀이 돌파할 공간이 생긴다.

필라델피아는 여러 득점원을 고르게 살릴 수 있는지가 이번 경기 우세를 지킬 관건이고, 보스턴은 조지의 외곽 슛이 그 기세를 끊을 카드다.

이와 관련해 한국스포츠레저 관계자는 “제일런 브라운이 이적 후 정규 시즌에서 처음 만나는 보스턴을 상대로 어떤 활약을 펼칠지 기대된다”며 “반 경기 차로 맞붙는 두 팀의 동부 선두 경쟁도 이번 경기의 관전 포인트”라고 전했다.

한편, 프로토 승부식 133회차의 자세한 발매 정보는 베트맨에서 확인할 수 있으며, 경기 분석은 베트맨 내 토토가이드를 통해 제공된다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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