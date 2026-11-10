이소라, 전 소속사 상대 ‘바람이 분다’ 등 45곡 저작인접권 압류 인용

마레힘 엔터테인먼트 입장문. 출처=이소라 SNS

가수 이소라(56)가 전 소속사 대표를 상대로 낸 45곡의 음반 관련 저작인접권 압류명령 신청이 법원에서 인용됐다.

10일 가요계 및 법조계에 따르면, 이소라는 지난 2월 인천지방법원에 전 소속사 대표 A씨를 상대로 저작인접권 압류명령을 신청했으며, 재판부는 같은 달 13일 이를 받아들였다.

이번 압류 대상에는 이소라의 대표곡 ‘바람이 분다’가 수록된 명반 6집 ‘눈썹달’(2004)을 비롯해 정규 7·8집, 리메이크 앨범 등에 포함된 45곡의 관련 권리가 포함됐다. 법원의 이번 인용 결정에 따라 A씨는 해당 권리를 제3자에게 양도하거나 임의로 처분할 수 없게 됐다. 다만 압류는 임시로 권리 처분을 동결하는 보전 조치로, 최종적인 권리 귀속이 확정되었다는 의미는 아니다.

A씨는 오랜 기간 이소라의 음반 제작 및 공연 기획 등 활동 전반에 깊이 관여해 온 인물로 알려졌다.

양측의 오랜 동행이 파국을 맞은 것과 관련해 이소라의 현 소속사 마레힘엔터테인먼트는 10일 공식 입장문을 내고 “오랜 시간 함께해 온 전 소속사였지만, 여러 상황을 종합적으로 고려한 결과 더 이상 신뢰관계를 유지하기 어렵다고 판단했다”고 밝혔다.

이어 “아티스트의 정당한 권리와 음악적 자산을 보호하기 위해 불가피하게 법적 절차를 진행 중”이라며 “확인되지 않은 사실에 대한 추측이나 확대 해석은 자제해 달라”고 당부했다.

한편, 1993년 보컬 그룹 ‘낯선 사람들’로 데뷔한 이소라는 1995년 솔로 전향 후 ‘난 행복해’, ‘제발’, ‘바람이 분다’ 등 숱한 히트곡을 남기며 한국을 대표하는 감성 보컬리스트로 자리매김했다. 지난 7월에는 2019년 발매한 ‘신청곡’ 이후 약 7년 만에 신곡 ‘너의 얼굴 다 잊을게’를 발표하며 음악 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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