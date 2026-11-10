‘지나간 발에 연연하지 말고 지금 한 발에 최선을 다하자’ 오세희, 도하 세계선수권 여자 50m 소총 3자세 은메달

사진=대한사격연맹 제공

오세희(충북보건과학대)가 거침 없이 나아간다.

오세희는 9일 카타르 도하 루사일 사격장에서 열린 2026 국제사격연맹(ISSF) 세계선수권대회에서 여자 50m 소총 3자세 결선에서 357.7점을 기록하며 은메달을 획득했다.

금메달은 358.4점을 쏜 세르비아의 알렉산드라 스토야디노비치가 차지했고, 일본의 노바타 미사키가 348.2점으로 동메달을 땄다. 이 종목에는 2028 LA 올림픽 출전권(쿼터)이 3장 걸려 있다. 세르비아·한국·일본이 한 장씩 가져갔다. 오세희는 지난해 카이로 세계선수권에서 이 종목 5위를 기록했고 50m 복사 개인전과 단체전에서 금메달 2개를 땄는데, 이번에는 올림픽 종목인 소총 3자세에서 시상대에 올랐다.

세계선수권대회의 소총 3자세 종목은 국내 대회와 달리 예선, 본선, 결선의 3단계로 치러진다. 8일 98명이 출전한 예선에서 상위 60명이 9일 오전 본선에 올랐고, 본선 상위 8명이 같은 날 오후 결선에서 메달을 다퉜다.

예선과 본선은 슬사(무릎 쏴)·복사(엎드려 쏴)·입사(서서 쏴) 각 20발씩 모두 60발을 쏘고, 결선은 슬사 10발, 복사 10발, 입사 10발을 쏜 뒤 7·8위가 탈락하고 이후 단발 사격마다 최하위 선수가 한 명씩 탈락하는 방식이다.

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팀 순위는 국가별 3명의 예선 점수를 합산해 정한다. 오세희(581점, 32x), 임하나(592점, 35x), 권유나(574점, 21x)가 출전한 한국은 1747점(88x)으로 19개 팀 가운데 10위에 머물렀다. 노르웨이가 1764점(100x)으로 우승했고, 스위스(1761점, 92x)와 체코(1759점, 84x)가 2, 3위에 올랐다.

본선에서 오세희는 슬사 197점, 복사 199점, 입사 195점으로 591점(32x)을 기록하며 4위로 결선에 진출했다. 임하나도 슬사 196점, 복사 200점 만점, 입사 195점으로 같은 591점을 기록했으나 ‘X’ 수(29x)에서 밀려 5위로 결선에 올랐다. 본선 1위는 597점(39x)으로 본선 세계신기록을 세운 영국의 시오나이드 매킨토시였다.

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결선 출발은 순조롭지 않았다. 오세희는 슬사 10발을 101.0점으로 시작해 8명 중 공동 7위에 머물렀다. 그러나 복사에서 104.7점을 쏴 5위로 올라섰고, 입사 10발을 마친 뒤에는 306.6점으로 4위까지 따라붙었다. 승부는 한 발마다 최하위 선수가 탈락하는 단발 사격에서 갈렸다. 오세희는 첫 단발 10.5점, 두 번째 단발 10.9점을 연달아 쏘며 선두 스토야디노비치(328.2점)를 0.2점 차로 쫓았고, 세 번째 단발에서 10.7점을 명중시켜 338.7점으로 처음 선두에 올랐다.

네 번째 단발에서도 10.3점을 쏜 오세희는 349.0점으로 스토야디노비치(348.4점)에 0.6점 앞섰다. 일본의 노바타가 348.2점으로 탈락해 동메달을 확정지었고, 금메달을 가를 마지막 한 발만 남았다. 스토야디노비치가 10.0점을 쏴 358.4점을 기록하면서 오세희에게 필요한 점수는 9.5점이었다. 앞선 네 번의 단발에서 한 번도 10.3점 아래로 내려가지 않은 오세희에게는 어렵지 않은 숫자였고, 금메달이 손에 잡히는 듯했다. 그러나 이변이 벌어졌다. 오세희의 마지막 발은 8.7점. 경기장에 승리의 환호성과 아쉬움이 교차하며 357.7점으로 경기를 마친 오세희는 0.7점 차로 역전을 허용했다.

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오세희는 "들어가자마자 바로 쐈어야 했는데, 긴장한 탓에 너무 오래 조준하고 있었다"라며 "슬사 시리즈도 아쉬움이 남지만, 특히 마지막 발은 아직까지도 여운이 가시지 않을 만큼 아쉽다. 하지만 이 아쉬움을 다음에 있을 큰 대회를 향한 오기로 승화시켜 더 좋은 결과를 만들어 낼 수 있도록 열심히 준비하겠다"라고 다짐했다.

그럼에도 "올림픽 쿼터가 걸려 있는 중요한 대회였던 만큼 경기 자체도 정말 재미있었고, 그만큼 많이 즐기면서 경기에 임했다. 즐기는 마음으로 최선을 다한 끝에 은메달이라는 값진 결과까지 얻게 되어 정말 행복하다"고 소감을 밝혔다.

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임하나(화성특례시청)는 6위를 기록했다. 강점이 있는 복사에서 결선 진출자 가운데 가장 높은 105.3점을 쏴 누적 206.8점으로 선두에 나섰으나, 입사 10발에서 98.0점에 그쳐 순위가 밀렸고, 첫 단발에서 9.6점을 쏴 314.4점으로 탈락했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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