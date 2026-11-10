제네시스, 초대형 럭셔리 전기 SUV GV90 출시... 주행거리 최대 500km

제네시스 GV90. 제네시스 제공

제네시스가 브랜드 첫 초대형 플래그십 전동화 스포츠유틸리티차(SUV) ‘GV90’과 ‘GV90 네오룬(GV90 Neolun)’을 10일 공식 출시했다.

GV90는 제네시스가 지금까지 쌓아온 럭셔리 철학과 전동화 기술 역량이 모두 집약된 상징적인 모델이다. 고객이 차량 안에서 경험하는 모든 순간을 품격 있고 특별하게 만들기 위한 제네시스의 환대(Hospitality) 철학이 가장 높은 수준으로 구현됐다고 제네시스 측은 설명했다.

GV90는 스윙 도어를 적용한 ‘GV90’와 세계 최초의 독립 개폐형 히든 B필러 코치 도어 ‘네오룬 아치 게이트’를 적용한 ‘GV90 네오룬’ 두 가지 모델로 운영된다.

GV90는 제네시스의 플래그십 전용 플랫폼인 eMP(Electric Mobility Prime) 플랫폼을 기반으로 초대형 플래그십 전동화 SUV에 걸맞은 상품성을 갖췄다.

GV90에는 현대차그룹 전기차 중 가장 큰 용량인 123.5kWh의 고전압 배터리가 적용돼 여유로운 주행 경험을 제공한다. GV90(22인치 휠 기준)의 1회 충전 시 주행 가능 거리는 500km, 복합 전비는 3.4km/kWh이며, GV90 네오룬(24인치 휠, 6인승 기준)의 1회 충전 시 주행 가능 거리는 460km, 복합 전비는 3.2km/kWh다.

또 350kW급 급속 충전 시 배터리 용량의 10%에서 80%까지 약 22분 만에 충전이 가능하며, 배터리 안전성을 강화하기 위해 셀 간 열전이를 막는 배터리 열전이 안전 기술(TRP, Thermal Runaway Protection)이 적용됐다.

배터리 열전이 안전 기술은 열이 효과적으로 방출되도록 설계된 배터리 시스템과 셀 사이의 차단 구조를 통해 열이 인접 셀로 확산되는 것을 억제한다.

이 밖에도 현대차그룹 최초로 PnC 2.0과 EV 충전 시작 속도 개선 기술이 적용돼 매우 빠르고 직관적인 충전 시작 경험을 제공한다. PnC 2.0은 무선으로 차량에 플러그 앤 차지를 활성화하는 기술로 고객이 마이제네시스(MYGENESIS) 앱을 통해 서비스에 가입하고 충전소에 방문하면 커넥터를 꽂기만 해도 바로 인증, 충전, 그리고 결제까지 자동으로 이루어진다.

함께 적용된 EV 충전 시작 속도 개선 기술은 차량과 충전기 간 통신·제어 절차와 고객 안내 시점을 최적화함으로써 2채널 E-pit 충전기에서 일반 인증(EIM) 방식으로 충전할 경우 커넥터 연결 후 약 2초 만에, 플러그 앤 차지 방식으로 충전할 경우 약 7초 만에 충전이 시작돼 고객의 대기 시간을 크게 단축했다.

제네시스는 GV90에 전후륜 모터 합산 최고 출력 490kW, 최대 토크 800Nm로 현대차그룹 전기차 중 가장 강력한 성능을 발휘하는 새로운 모터를 탑재했다. 아울러 ▲듀얼 e-LSD(전자식 차동 제한 장치) ▲멀티 챔버 에어 서스펜션 ▲모노튜브 타입 듀얼 밸브 전자제어 쇽업소버 ▲능동형 후륜 조향 등 우아한 움직임을 구현하는 다양한 주행 기술을 적용했다. 차량의 모든 유리에 두께 5mm가 넘는 차음 유리를 적용하고 차체 주요 골격 내부의 고발포 방음 충진재, 강화된 흡차음재, 후드와 테일게이트의 실링 구조 개선 등도 적용됐다.

GV90는 세계 최초의 루프 에어백을 비롯해 총 12개의 에어백이 탑재돼 탑승객을 효과적으로 보호하며, 알루미늄을 활용해 강성을 한층 높인 차체 구조가 적용돼 최고 수준의 안전성을 확보했다.

루프 에어백은 차량 전복 사고에 효과적으로 대응하기 위해 개발됐다. 사고 발생 시 빠르게 전개돼 루프 글라스 전체를 덮어 탑승객이 루프 글라스를 통해 차 밖으로 이탈하는 것을 최대한 방지하고, 루프에 부딪혀 발생하는 상해를 최소화한다. 루프 에어백은 비전 루프 적용 시 함께 적용된다.

현대차그룹 최초로 시동 버튼을 없앤 버튼리스 전원 체계도 적용됐다. 차량에 탑승해 도어를 닫으면 회전형 변속 레버와 크리스탈 스피어 통합 컨트롤러, 트위터 커버가 움직이며 운전자에게 차량이 주행 가능한 상태임을 직관적으로 전달하고, 운전자는 별도의 시동 버튼 조작 없이 브레이크 페달을 밟고 기어를 변속해 바로 주행할 수 있다.

또 팝업형 센터 OLED 시네마틱 디스플레이가 적용됐다. 주행 중에는 23.6인치의 와이드한 화면에 주행 정보와 내비게이션, 미디어 정보 등이 표시되며, 정차 상황에서는 화면 면적이 약 1.7배 확장된 24.6인치의 대화면에서 다채로운 콘텐츠를 즐길 수 있다.

이 밖에도 ▲25인치 헤드업 디스플레이 ▲플레오스 커넥트 ▲글레오 AI ▲원격 스마트 주차 보조 3 ▲기억 후진 보조 ▲내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 2(안전 구간, 곡선 구간, 도심 내 특화 구간) ▲고속도로 주행 보조 2 등 고객 편의를 높이는 다양한 혁신 사양이 탑재됐다.

아울러 ▲25개의 스피커로 구현되는 뱅앤올룹슨 프리미어 3D 사운드 시스템 ▲실내 가니쉬를 은은하게 비추는 앰비언트 글로우 ▲15개의 공기 주머니와 펄스(진동) 모듈이 탑재된 마사지 시트 ▲공조 시스템 가동 없이 겨울철 서리나 습기를 빠르게 제거할 수 있는 윈드실드 발열 유리 등 경험의 깊이를 더하고 고객을 배려하는 다양한 기능도 함께 적용됐다.

제네시스 GV90 네오룬. 제네시스 제공

GV90 네오룬은 GV90의 뛰어난 상품성을 바탕으로 세계 최초의 독립 개폐형 히든 B필러 코치 도어인 네오룬 아치 게이트가 적용된 모델이다.

네오룬 아치 게이트는 차체의 B필러 없이 프론트 도어와 리어 도어가 서로 마주 보며 열리는 방식으로, 일반 차량 대비 압도적인 개방감과 넓은 승하차 공간을 제공한다. 또 차체 측면부를 지탱하던 B필러 대신 도어 내부에 초고강도 듀얼 스틸 빔이 적용돼 강성을 확보하고, 탑승 공간을 둘러싼 차체에 ▲기존 대비 1.5배 두꺼운 골격 ▲초고강도 스틸 튜브 ▲고강성 구조용 폼 등이 적용돼 탑승자를 안전하게 보호하는 히든 롤케이지 구조를 구현함으로써 B필러가 있는 차량과 동등한 수준의 충돌 안전 성능을 확보했다.

GV90 네오룬은 현대차그룹 최초로 앞좌석에 전동식 스위블링 시트가 적용됐다. 정차 중 도어 트림에 위치한 버튼을 누르면 앞좌석 시트가 180도 회전하면서 탑승객이 서로 마주 보며 휴식이나 업무를 할 수 있는 완전한 라운지 공간으로 거듭난다.

GV90 네오룬을 기반으로 다양한 전용 사양이 더해진 GV90 네오룬 이그제큐티브 스위트(4인승)는 ▲한국의 전통 난방 방식인 온돌에서 착안한 복사열 난방 시스템이 탑재된 우드 플로어 ▲뒷좌석과 트렁크 공간을 분리하는 컴포트 파티션 ▲스마트 비전 루프(디밍, 롤 블라인드 포함) ▲소프트 세미 아닐린 가죽 시트 ▲뒷좌석 타워 콘솔 ▲뒷좌석 냉장고 ▲뒷좌석 테이블 등이 적용돼 최상의 럭셔리 경험을 제공한다.

외관에는 달항아리로부터 영감을 받아 우아하면서도 절제된 디자인이 적용됐다. 전면에서는 램프와 차체 간의 경계를 최소화한 윙 페이스 MLA 헤드램프와 두 층의 지-매트릭스(G-matrix) 패턴을 입체적으로 쌓아 올린 크롬 그릴이 독창적이면서도 웅장한 존재감을 보여주며, 달항아리의 유려한 곡선을 차체에 담아내기 위해 후면 전체가 볼륨감 있게 디자인됐다.

제네시스는 GV90은 햇빛과 파도, 고운 모래가 어우러지는 순간을 담은 ▲세이셸 베이지, 올리브 숲속으로 햇살이 스며드는 순간을 담은 ▲바에나 그린을 비롯해 ▲소노란 네이비 ▲타우포 그레이 ▲자이푸르 로즈 ▲벨라 버건디 ▲코모 블루 ▲우유니 화이트 ▲세빌 실버 ▲마칼루 그레이 ▲비크 블랙 ▲카프리 블루 ▲카디프 그린 등 13종의 유광 색상과 ▲모나쉬 실버 ▲마테호른 화이트 ▲마칼루 그레이 매트 등 3종의 무광 색상을 운영해 총 16종의 다채로운 외장 색상 선택지를 제공한다.

제네시스 GV90 네오룬 실내. 제네시스 제공

GV90의 내장 색상은 ▲풀리아 그린/베일드 인디고 ▲폴리오 브라운/바티스트 블루 ▲볼트 블랙/쉐도우 그레이 ▲트래버틴 베이지/티리안 퍼플 ▲새들 브라운/쉐도우 그레이 등 5종의 색상이 운영된다.

GV90 네오룬의 내장 색상으로는 ▲리갈 네이비/마제스틱 퍼플 ▲퀸스 브라운 ▲볼트 블랙/쉐도우 그레이 ▲트래버틴 베이지/티리안 퍼플 ▲새들 브라운/쉐도우 그레이 등 5종의 색상이 운영된다.

제네시스는 더욱 럭셔리한 고객 경험을 제공하기 위한 전용 금융 상품과 멤버십을 선보인다. 제네시스는 GV90 네오룬·GV90 출시와 함께 제네시스 플래그십 전용 금융 상품인 ‘The 90(더 나인티)’를 새로 마련했다. The 90는 GV90를 렌트 또는 리스로 이용하는 고객을 대상으로 운영되며 구매부터 교체에 이르는 차량 이용 전 과정에서 럭셔리 플래그십에 걸맞은 차별화된 혜택을 제공한다.

GV90를 구매하는 고객에게는 플래그십 모델에 걸맞은 전용 멤버십 혜택을 제공한다. 차량 구매 이후에도 차별화된 고객 케어 서비스와 라이프스타일 프로그램을 제공함으로써 최상의 브랜드 경험을 지속적으로 누릴 수 있도록 지원할 예정이다.

제네시스 관계자는 “글로벌 최초 공개 이후 GV90에 대한 뜨거운 관심과 성원에 힘입어 국내에서 가장 먼저 본격적인 판매를 시작하게 됐다”며 “GV90는 최고의 상품성을 바탕으로 전용 금융 상품과 멤버십 프로그램 등을 더해 고객 라이프스타일 전반에 걸쳐 차별화된 경험을 제공함으로써 새로운 럭셔리의 기준을 제시할 것”이라고 밝혔다.

이정인 기자 lji2018@sportwordli.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]