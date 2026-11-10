팬들에게 전하는 캡틴의 진심 “가장 찬란한 페이지를 함께 채워줘 감사하다”

사진=삼성라이온즈

“인생에 가장 찬란한 페이지를 함께 채워주셔서 감사합니다.”

사자군단을 이끄는 ‘캡틴’ 구자욱이 팬들을 향한 진심을 표했다. 프로야구 삼성은 지난 8일 막 내린 KT와의 한국시리즈(KS·7전4선승제) 5차전서 승리, 시리즈 전적 4승1패로 최종 승자가 됐다. 정규리그 막판 햄스트링 부상을 당했음에도 투혼을 발휘했다. KS 5경기서 타율 0.500(20타수 10안타) 1홈런 6타점 맹타를 휘둘렀다. 구자욱은 “깨지 않은 꿈을 꾸고 있는 기분”이라면서 “이번이 아니면 다시 편지를 쓰지 못할까 걱정이 돼 미루지 않고 펜을 찾았다. 정말 감사하다”고 적었다.

구자욱은 2012 신인드래프트 2라운드(전체 12순위)로 삼성에 입단했다. 본격적으로 1군서 모습을 드러낸 건 2015년부터다. 세 번의 기회가 있었지만 번번이 놓쳤다. 2015년 KS에선 두산에 왕좌를 내줬다. ‘업셋’을 당했다. 2024년엔 KIA를 넘지 못했다. 구자욱은 당시 부상으로 경기에 나서지 못했다. 구자욱은 “지난 10년 동안 세 번의 기회가 찾아왔다. 첫 번째는 아쉬웠고, 두 번째는 스스로에게 분했다”며 “이번엔 다시 다치더라도 내 발로 1루를 밟겠다는 다짐으로 뛰었다”고 설명했다.

사진=구자욱 SNS

두렵지 않은 것은 아니었다. 선수에게 몸은 큰 자산이다. 자칫 부상 정도가 심해진다면, 선수생활을 하는 데 악영향을 미칠 수 있다. 구자욱은 “다음 시즌을 생각하면 부상이 무섭고 두려웠다”면서도 “팬들의 응원과 동료들의 간절함을 알기에 이겨낼 수 있었다”고 밝혔다. 마음의 짐도 있었다. “내가 삼성 왕조를 끊은 건 아닐까 하는 생각에 속상하고 슬펐다. 마음 한 편에 늘 그런 생각이 있었다”고 털어놓으며 “2026년 11월8일부턴 내려놓을 수 있을 것 같아 행복하다”고 말했다.

구자욱은 자유계약선수(FA) 자격을 취득한다. 믿고 보는 자원인 만큼, ‘최대어’ 중 한 명으로 평가받는다. 올해도 정규리그 114경기서 타율 0.371을 마크, 생애 첫 타격왕에 올랐다. 구자욱은 “어쩌면 푸른 유니폼을 입고 맞이하는 마지막 기회일 수도 있다는 생각이 들었다”고 운을 뗀 뒤 “누구보다 열정적으로 응원해주신 삼성 팬들에게 꼭 우승 선물을 안겨드리고 싶었다. 살면서 이렇게 큰 감동을 받은 날이 없었다. 인생에서 가장 찬란한 페이지를 함께 채워줘 감사하다”고 전했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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