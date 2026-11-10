빌리 츠키, 귀여움 지우고 치명적 관능미 장착…시선 강탈 다크 레더룩 [스타★샷]

츠키가 도발적이고 매혹적인 무대 비하인드를 공개했다. 출처=츠키 SNS

그룹 빌리(Billlie)의 츠키가 도발적이고 매혹적인 무대 비하인드 컷을 공개하며 대중의 시선을 사로잡았다.

지난 9일 츠키는 자신의 개인 인스타그램 계정에 별다른 코멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

츠키가 도발적이고 매혹적인 무대 비하인드를 공개했다. 출처=츠키 SNS

츠키가 도발적이고 매혹적인 무대 비하인드를 공개했다. 출처=츠키 SNS

츠키가 도발적이고 매혹적인 무대 비하인드를 공개했다. 출처=츠키 SNS

공개된 사진 속 츠키는 다크 버건디 컬러의 가죽 투피스를 완벽하게 소화하고 있다. 특히 몸에 밀착되는 지퍼 형태의 가죽 재킷은 옆면에 톤온톤 레이스가 덧대어져 있어 관능미를 더했다. 하의 역시 허벅지 양옆 코르셋 디테일이 돋보이는 부츠컷 팬츠를 매치해 트렌디하면서도 과감한 스타일링을 완성했다. 여기에 반짝이는 오버사이즈 링 귀걸이로 시크한 포인트를 주어 츠키 특유의 화려한 이목구비를 한층 돋보이게 했다.

츠키가 도발적이고 매혹적인 무대 비하인드를 공개했다. 출처=츠키 SNS

츠키가 도발적이고 매혹적인 무대 비하인드를 공개했다. 출처=츠키 SNS

한편, 츠키가 속한 그룹 빌리는 최근 열린 코리아 그랜드 뮤직 어워즈(KGMA)에서 ‘베스트 댄스 퍼포먼스’ 상을 수상하는 쾌거를 이뤘다. 이들은 시상식에서 압도적인 ‘WORK’ 무대를 선보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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