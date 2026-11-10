“강사 사정으로 일정 미준수”…이투스, ‘예능 진출’ 이도 논란에 수험생 공식 사과

출처=이도 SNS

이투스 소속 사회탐구 강사 이도가 건강 악화를 이유로 강의를 중단한 지 일주일 만에 예능 프로그램 제작발표회에 참석해 수강생들의 비판이 일고 있다. 이에 대해 소속 플랫폼인 이투스 측은 공식 사과문을 게재했다.

이투스는 9일 자사 공식 홈페이지에 입장문을 내고 “수능을 앞둔 중요한 시기에 이도 강사의 수강생 여러분께 걱정을 끼쳐드려 죄송하다”고 밝혔다.

이투스 측은 “지난 10월 29일 이도 강사 본인 명의의 공지로 올해 남은 강의를 진행하지 않겠다는 안내가 있었다”며 “그동안 강의가 이어지도록 선생님과 일정을 조율하고 촬영을 지원했으나, 강사 사정으로 협의한 일정이 끝내 지켜지지 못했다”고 설명했다. 현재 해당 강사의 Q&A 게시판은 비공개로 전환된 상태이며, 사측은 강좌 관련 문의를 유선 혹은 1:1 문의로 접수하고 있다.

앞서 이도는 건강상의 이유로 강의 중단을 알린 지 일주일 만에 넷플릭스 두뇌 서바이벌 예능 프로그램 ‘데블스 플랜 : 데드 어게인’ 제작발표회에 참석했다.

이날 이도는 “프로그램 출연을 간절히 요청했다”고 말한 것으로 알려졌다. 또한, 최근 개인 유튜브 채널을 개설하고 소셜미디어(SNS)를 통해 팔로워들에게 구독을 요청한 사실이 알려지며, 수능이 임박한 시점에 갑작스러운 강의 중단을 겪은 수험생들 사이에서 비판의 목소리가 나왔다.

한편, 이도는 지난해 넷플릭스 연애 예능 ‘모태솔로지만 연애는 하고 싶어’에 출연했으며, 이후 MBC TV 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에도 방송 활동을 한 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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