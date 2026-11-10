‘생애 단 한 번’ 신인왕 영예… 맥고니글-스튜어트, ML 양대 리그 최고 샛별 우뚝

케빈 맥고니글. 사진=AP/뉴시스

생애 단 한 번뿐인 영예의 주인공이 가려졌다. 케빈 맥고니글(디트로이트 타이거스)과 살 스튜어트(신시내티 레즈)가 미국 메이저리그(MLB) 양대 리그 최고의 신인으로 우뚝 섰다.

10일(한국시간) 공개된 미국야구기자협회(BBWAA) 투표 결과, 맥고니글은 아메리칸리그(AL) 신인왕으로 선정됐다. 1위표 30표 가운데 28표를 휩쓸며 총점 204점을 얻었다.

구단 역사상 6번째 신인왕이자 2016년 마이클 풀머 이후 10년 만의 수상이다. 활약이 워낙 눈부셨다. 올해 주로 유격수와 3루수를 오간 맥고니글은 타율 0.278(605타수 168안타) 18홈런을 기록하며 디트로이트의 주축 선수로 자리 잡았다. 야구 통계사이트 베이스볼서번트 기준 그의 올 시즌 대체선수 대비 승리 기여도(WAR)는 7.1에 달한다. AL 투타 통틀어 전체 1위다.

살 스튜어트. 사진=MLB SNS ‘X’ 캡처

내셔널리그(NL)에선 스튜어트가 웃었다. 1위표 20표를 포함해 총점 170점으로 신인왕을 차지했다. 신시내티의 1루수를 맡아 162경기 전 경기 출장을 책임졌다.

더불어 타율 0.263(623타수 164안타) 32홈런, 112타점을 올리며 장타력을 뽐냈다. 신시내티 소속 선수로는 2021년 조너선 인디아 이후 5년 만이자 통산 9번째 영예다.

한편 NL 신인왕 최종 후보 3인에 이름을 올렸던 한국계 내야수 J.J. 웨더홀트(세인트루이스 카디널스)는 1위표 3표를 포함해 총점 99점으로 3위에 머물렀다. 일본인 타자 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스)는 AL 투표서 2위표 2표와 3위표 7표 등을 받아 총점 39점으로 4위에 올랐다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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