2006년생 김민수, 부상으로 U-21 대표팀 소집 제외… 수원 삼성 김결 대체 발탁

김민수. 사진=대한축구협회 제공

수원 삼성 김결. 사진=한국프로축구연맹 제공

2006년생 공격수 김민수(20·레인저스)가 부상으로 21세 이하(U-21) 대표팀에 합류하지 못하게 됐다.

대한축구협회는 10일 “김민수를 부상에 따른 선수 보호 차원에서 소집 제외하기로 결정했다"며 “수원 삼성 공격수 김결을 대체 발탁했다”고 전했다. 부상 부위가 공개되진 않았다.

측면 공격수와 스트라이커를 모두 소화하는 김민수는 지난 8월 스코틀랜드 프리미어십 레인저스로 이적했다. 이어 지난 9, 10월 로베르트 모레노(스페인) 임시 감독 체제에서 성인 대표팀에 발탁돼 데뷔전까지 치렀다.

이번에는 김은중 감독이 이끄는 U-21 대표팀 발탁됐으나 결국 무산됐다.

대체 발탁된 김결은 프로 4년 차 공격수다. 통산 45경기에서 3골 3도움을 기록했다. 올 시즌에는 3경기에 출전했으나 공격포인트는 없다.

2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 준비하는 김은중호는 이번 소집 기간 멕시코 U-21 대표팀과 두 차례 평가전에 나선다. 오는 14일 오후 4시 천안 코리아풋볼파크에서 1차전을 비공개로 치른다. 이어 17일 오후 7시 천안종합운동장에서 친선 경기로 2차전을 진행한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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