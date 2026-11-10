‘태권도장 운영에도 AI 바람’ 국기원, 지도자 대상 실습 교육 실시

사진=국기원 제공

태권도장에도 인공지능(AI) 바람이 불고 있다. 홍보부터 학부모 소통, 교육과정 운영까지. 국기원이 일선 태권도 지도자들에게 생성형 AI를 활용한 도장 운영법을 가르친다.

국기원 세계태권도연수원(WTA)은 10일 서울 강남구 국기원 강의실에서 태권도 지도자를 대상으로 ‘AI 활용 교육’을 시작했다고 밝혔다.

이번 교육은 빠르게 변화하는 디지털 환경에 맞춰 지도자들의 AI 활용 능력을 높이고, 태권도장 운영의 효율성을 강화하기 위해 마련됐다. 사흘간 하루 3시간씩 진행되며, 이론보다는 현장에서 곧바로 활용할 수 있는 실습에 초점을 맞췄다.

사진=국기원 제공

교육 내용도 다양하다. AI 기초와 ‘챗GPT’ 프로젝트 활용법을 비롯해 마케팅 자동화 및 디자인 도구 ‘캔바’ 연계, 네이버 밴드 자동화, 교육 커리큘럼 제작 등을 다룬다. 참가자들은 생성형 AI를 이용해 도장 홍보 콘텐츠를 만들고, 학부모와의 소통이나 수업 운영에 필요한 자료도 직접 제작한다.

지도자들의 관심도 뜨겁다. 지난달 19일부터 교육생을 모집한 결과, 기수별 20명 안팎의 정원이 조기에 마감됐다.

안재윤 국기원 연수부원장은 “이번 교육이 단순한 AI 이론을 배우는 데 그치지 않고, 지도자들이 배운 내용을 태권도장 운영에 적극 활용해 실질적인 도움을 얻는 계기가 되길 바란다”고 전했다.

국기원 WTA는 오는 12월까지 총 5개 기수에 걸쳐 교육을 이어갈 계획이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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