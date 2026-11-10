한국스포츠과학원, 2026 스포츠산업 글로벌 콘퍼런스 개최

사진=국민체육진흥공단 제공

스포츠산업의 새로운 성장 동력과 미래 경쟁력을 모색한다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 한국스포츠과학원(원장 박상현, 이하 과학원)은 오는 13일 서울올림픽파크텔에서 ‘2026 스포츠산업 글로벌 콘퍼런스’를 개최한다고 밝혔다.

문화체육관광부(장관 최휘영)가 주관하고 과학원이 주최하는 이번 콘퍼런스는 글로벌 스포츠 미디어 시장의 구조적 변화와 산업 생태계의 대응 전략을 논의하기 위해 마련됐다. 특히 스포츠 중계권을 둘러싼 글로벌 플랫폼 간 경쟁이 심화하고 디지털 콘텐츠 유통 방식이 다변화하는 상황에서 스포츠산업의 새로운 기회와 지속 가능한 성장 방향을 모색하는 데 초점을 맞춘다.

행사에는 국내외 스포츠 미디어 산업 전문가들이 참석해 시장의 주요 변화와 혁신 사례를 공유하고, 글로벌 스포츠산업의 미래를 조망할 예정이다.

주요 의제는 ▲글로벌 스포츠 미디어 중계권 시장의 변화 ▲OTT 플랫폼 경쟁과 스포츠 콘텐츠 가치 ▲데이터 기반 스포츠 미디어 혁신 등이다. 글로벌 미디어 시장의 경쟁 구도 변화부터 스포츠 콘텐츠의 산업적 가치, 데이터 기술을 활용한 미디어 혁신까지 스포츠산업의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 현안들이 집중적으로 다뤄진다.

프로그램은 기조연설을 시작으로 글로벌 스포츠 미디어 플랫폼과 스포츠 리그의 실제 비즈니스 사례를 중심으로 한 주제 발표가 이어진다. 이후 종합 토론에서는 글로벌 스포츠산업의 주요 현안을 심층적으로 논의하고, 국내 스포츠산업의 경쟁력 강화와 새로운 성장 기회 발굴을 위한 실질적인 시사점을 도출할 계획이다.

이번 콘퍼런스는 글로벌 스포츠 미디어 산업의 변화 방향을 공유하고 국내 스포츠산업이 나아가야 할 전략적 과제를 모색하는 소통의 장이 될 것으로 기대된다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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