DB, 험멜 스폰서십 20주년 기념 브랜드데이 개최

사진=DB 프로미 제공

프로농구 DB는 오는 13일 KT를 상대로 열리는 홈경기에서 스폰서십 체결 20주년 기념 브랜드데이를 개최한다.

DB 농구단은 2005년 10월 창단해 이듬해인 2006년 험멜코리아와 공식 스폰서십 조인식을 하며 첫 계약을 체결했다. 이후 20년 동안 선수단 유니폼 및 훈련용품을 공급해왔다. 단순히 선수단 물품 공급 뿐만 아니라 팬 대상 이벤트, 험멜데이, 유소년 농구 후원, 사회공헌활동 등 다양한 공동 마케팅 활동을 펼쳐왔다.

이번 브랜드데이에는 스폰서십 20주년을 기념해 특별 제작한 유니폼을 선보일 예정이다. 기념 유니폼은 20년 전 유니폼의 색상과 넥라인을 현재적으로 재해석했으며, 20주년 기념 앰블럼과 양사의 로고를 조합한 모노그램 패턴 등을 적용했다.

기념 유니폼은 10일 오후 12시부터 16일 오후 3시까지 KBL 공식 온라인 스토어를 통해 프리오더 방식으로 판매된다. 주문 상품은 다음 달 14일부터 순차적으로 출고될 예정이다.

또한 이날 홈경기에는 팬들이 함께 참여할 수 있는 다양한 이벤트를 진행할 예정이다. 체험프로그램과 공연, 기념품 증정 등을 마련해 경기장을 찾은 팬들에게 즐길거리를 제공할 계획이다.

DB농구단은 이번 브랜드데이를 통해 험멜과의 스폰서십 20주년을 기념하고, 앞으로도 다양한 공동 마케팅 활동을 이어갈 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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