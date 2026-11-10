‘1골 1도움’ 강원 모재현, K리그1 35라운드 MVP 선정…K리그2 32라운드 MVP, 서울 이랜드 에울레르

사진=한국프로축구연맹 제공

강원FC 모재현이 ‘하나은행 K리그1 2026’ 35라운드 MVP로 선정됐다.

모재현은 8일 강릉하이원아레나에서 열린 강원과 전북의 경기에서 1골1도움을 기록하며 팀의 3-2 승리를 이끌었다. 모재현은 전반 39분 강한 왼발 슈팅으로 득점을 터뜨렸고, 2-2로 맞선 경기 종료 직전 우측면을 돌파한 뒤 빠르고 낮은 크로스로 박상혁의 결승골을 도왔다.

K리그1 35라운드 베스트 매치 역시 강원과 전북의 경기다. 전북은 전반 9분 콤파뇨가 직접 얻어낸 페널티킥을 성공시키며 먼저 앞서갔다. 강원은 전반 13분 신민하의 동점골과 전반 39분 모재현의 역전골로 경기를 뒤집었다. 전북이 후반 41분 이동준의 동점골로 다시 균형을 맞췄지만, 강원은 경기 종료 직전 터진 박상혁의 골로 3-2 승리를 거뒀다.

K리그1 35라운드 베스트 팀 역시 강원이다. 강원은 이날 승리로 6위에서 4위(승점 51)로 두 계단 올라섰으며, 모재현을 비롯해 김대원, 신민하가 라운드 베스트 11에 이름을 올렸다.

사진=한국프로축구연맹 제공

K리그2 32라운드 MVP는 서울 이랜드 에울레르다. 에울레르는 7일 목동종합운동장에서 열린 서울 이랜드와 전남의 경기에서 멀티골을 기록하며 팀의 3-2 역전승을 이끌었다. 에울레르는 전반 42분과 후반 7분 두 차례의 페널티킥을 모두 성공시켰다.

K리그2 32라운드 베스트 매치 또한 서울 이랜드와 전남의 경기다. 전남은 전반 15분 정지용의 선제골로 리드를 잡았다. 서울 이랜드는 에울레르의 연속골로 경기를 뒤집은 데 이어, 후반 27분 박재용의 추가골로 3대1까지 달아났다. 전남은 후반 40분 호난의 만회골로 끝까지 추격했으나, 경기는 서울 이랜드의 3-2 승리로 마무리됐다.

K리그2 32라운드 베스트 팀은 수원FC다. 수원FC는 7일 수원종합운동장에서 열린 경남과의 경기에서 3-0 완승을 거뒀다. 수원FC는 전반 22분 김도윤의 선제골과 전반 32분 이현용의 추가골로 앞서갔고, 후반 21분 하정우의 쐐기골로 승부를 마무리했다. 수원FC는 이날 무실점 승리로 2위(승점 60) 자리를 지켰으며 하정우, 이현용, 양한빈이 라운드 베스트 11에 이름을 올렸다.

K리그 라운드 베스트 11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG 위원은 각각 해당 경기의 베스트 11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다. 이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트 11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG 위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 ‘비프로’ 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, K리그2 베스트 11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트 11과 동일한 방식으로 선정한다.

[하나은행 K리그1 2026 35R MVP, 베스트 팀/매치, 베스트 11]

MVP: 모재현(강원)

베스트 팀: 강원

베스트 매치: 강원(3) vs 전북(2)

베스트 11

FW: 김대원(강원), 정재민(김천), 이동경(울산)

MF: 김민준(부천), 강윤성(대전), 토마스(울산), 모재현(강원)

DF: 정승현(울산), 안톤(대전), 신민하(강원)

GK: 이창근(대전)

[하나은행 K리그2 2026 32R MVP, 베스트 팀/매치, 베스트 11]

MVP: 에울레르(서울E)

베스트 팀: 수원FC

베스트 매치: 서울E(3) vs 전남(2)

베스트 11

FW: 두비츠카스(수원), 에드가(대구), 하정우(수원FC)

MF: 르본(수원), 세징야(대구), 에울레르(서울E), 이규민(천안)

DF: 김강산(대구), 이현용(수원FC), 최규백(천안)

GK: 양한빈(수원FC)

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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