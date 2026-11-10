축구장 곳곳이 배움의 현장으로…서울 이랜드, 청소년 30여 명과 특별한 진로 체험

사진=서울 이랜드FC 제공

프로축구 K리그2 서울 이랜드 FC가 지난 7일 강서양천교육지원청과 함께 지역 중·고등학생을 위한 '서울 이랜드 FC와 함께하는 스포츠 진로 체험' 프로그램을 성황리에 마쳤다.

이번 프로그램은 목동운동장에서 열린 전남과의 하나은행 K리그2 2026 32라운드 홈경기에서 처음 선보였다. 실제 홈경기 현장을 교육의 장으로 활용해 학생들이 프로축구단이 움직이는 과정을 보고 그 안에서 일하는 사람들을 만날 수 있도록 구성했다. 이날 행사에는 강서·양천 관내 중·고등학생 30여 명이 참가했다.

일정은 대표이사의 진로 강연으로 시작됐다. 이어 학생들은 레울샵과 장외 이벤트존 등 홈경기 운영 현장을 둘러보며 프로스포츠 구단에는 어떤 업무가 있는지 알아봤다.

이어진 '온필드' 프로그램에서는 경기를 준비하는 현장을 직업의 관점에서 들여다봤다. 학생들은 선수단 라커룸과 버스, 그라운드 벤치를 차례로 둘러보며 경기 당일 각 공간이 어떻게 운영되는지 살펴봤고, 벤치에서 선수들의 워밍업을 지켜보며 경기 준비 과정을 가까이에서 확인했다. 현장 체험 후에는 실무자들과의 질의응답을 통해 스포츠 산업 진로에 대한 궁금증을 풀었다.

사진=서울 이랜드FC 제공

이날 장외 이벤트존에서는 강서양천교육지원청 학생참여위원회가 직접 운영하는 체험 부스도 열렸다. 관내 중·고등학교 학생 임원 12명이 향수·키캡 키링 만들기와 응원 메시지월을 운영하며 홈경기를 찾은 팬들과 함께했다. 학생들은 서울 이랜드가 전남을 3-2로 꺾은 역전승을 함께 지켜보며 일정을 마무리했다.

서울 이랜드는 그동안 초등학생을 대상으로 선수단이 관내 학교를 직접 방문하는 일일 축구 교실 '스마일스쿨'을 운영하고 중학생에게는 지역 풋살대회 '레울컵 유스'를 통해 축구를 즐기고 교류할 수 있는 기회를 제공해 왔다. 여기에 중·고등학생을 위한 진로 체험 프로그램을 새롭게 도입해 축구를 직접 즐기는 활동에서 스포츠 산업의 다양한 직업을 탐색하는 기회로 청소년 지원 영역을 넓혔다.

행사에 참가한 윤이안 군은 "스포츠 쪽 진로에 관심은 있었지만 정확한 직무를 정하지 못해 현장에서 어떤 직업이 있는지 직접 보고 싶어 참여했다. 아무나 갈 수 없는 그라운드에서 사진도 찍고 추억도 만들었고 다양한 직업을 눈앞에서 볼 수 있어 좋았다"고 말했다.

사진=서울 이랜드FC 제공

한편, 서울 이랜드는 지난 2023년 강서양천교육지원청과 업무협약을 체결한 이후 지역 청소년들을 위한 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 전개하고 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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