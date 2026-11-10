갑작스러운 통증에 밤잠 설친다면… 어깨 야간통 지속되면 ‘석회성건염’ 의심

기온이 낮아지는 시기에는 어깨가 뻣뻣해지거나 통증을 호소하는 경우가 많다. 추운 날씨에 근육과 관절 주변 조직이 긴장하기 쉬운 데다 활동량까지 줄어들면서 불편함이 나타나기도 한다.

특별한 외상 없이 갑작스러운 어깨 통증이 발생하거나 팔을 들어 올리기 어려울 정도로 증상이 심해졌다면 단순한 근육통이 아닌 어깨 질환을 의심할 필요가 있다.

어깨 통증을 유발하는 질환은 다양하지만, 그중에서도 석회성건염은 갑작스럽고 극심한 통증을 일으킬 수 있는 대표적인 질환이다. 이는 어깨를 움직이는 회전근개 힘줄 내부에 칼슘 성분의 석회가 침착되며 발생한다. 석회의 형성과 변화 과정에서 주변 조직에 염증 반응이 나타나면서 통증을 유발한다. 정확한 발병 원인은 아직 명확하지 않지만 힘줄의 퇴행성 변화와 국소적인 혈액순환 문제 등이 관련 요인으로 거론된다.

석회성건염은 석회가 형성되고 유지되다가 체내에서 흡수되는 과정을 거친다. 석회가 존재하더라도 별다른 증상이 없는 경우가 있는 반면, 흡수 과정에서는 염증 반응이 심해지면서 극심한 통증이 발생할 수 있다. 이 때문에 이전까지 별다른 이상을 느끼지 못했던 사람도 갑자기 팔을 움직이기 어려워질 수 있다.

대표적인 증상은 팔을 들어 올리거나 특정 방향으로 움직일 때 발생하는 통증이다. 옷을 갈아입거나 머리를 감는 동작에서도 불편함이 나타날 수 있으며, 심한 경우 가만히 있어도 어깨가 욱신거리거나 통증이 팔 주변으로 퍼지기도 한다. 특히 밤에 통증이 심해지는 어깨 야간통은 수면을 방해하는 주요 원인이다.

다만 이러한 증상만으로 석회성건염을 단정하기는 어렵다. 오십견이나 회전근개 파열, 점액낭염 등도 비슷한 통증을 유발하기 때문이다. 오십견은 관절을 둘러싼 조직이 굳으면서 스스로 팔을 올리기 어려울 뿐 아니라 다른 사람이 팔을 움직여 주더라도 운동 범위가 제한되는 특징이 있다. 반면 회전근개 파열은 팔을 들어 올릴 때 통증과 함께 근력이 떨어지는 증상이 나타날 수 있다.

따라서 진료 과정에서는 통증의 양상과 관절의 운동 범위, 근력 저하 여부 등을 종합적으로 살펴야 한다. 일반적으로 X-레이 검사를 통해 석회 침착 여부와 위치를 확인하며, 필요한 경우 초음파 검사로 회전근개 힘줄과 주변 조직의 상태를 평가한다. 다른 질환이 의심될 때는 MRI 검사를 추가로 고려해야 한다.

치료는 통증의 정도와 석회의 크기 및 위치, 동반 질환 여부에 따라 달라진다. 대부분 약물치료와 물리치료 등 비수술적 방법을 우선 고려한다. 급성 통증이 심한 시기에는 염증과 통증을 조절하는 데 집중하고, 증상이 완화되면 어깨의 움직임을 회복하기 위한 재활치료를 병행해야 한다.

기본적인 치료에도 통증이 지속된다면 체외충격파 치료나 초음파 유도하 석회 흡인술 등을 검토할 수 있다. 초음파 유도하 석회 흡인술은 석회의 위치를 확인하면서 침착물을 제거하거나 배출을 돕는 방법이다.

비수술적 치료에도 통증이 장기간 지속되거나 어깨 기능이 회복되지 않는 경우에는 관절내시경을 이용한 치료를 고려해야 한다.

평소 어깨 건강을 관리하기 위해서는 관절의 유연성을 유지하는 것이 중요하다. 통증이 없는 범위에서 팔을 천천히 앞뒤로 흔드는 진자 운동이나 벽을 짚고 손가락을 조금씩 위로 움직이는 스트레칭 등이 도움이 될 수 있다. 다만 급성 통증기에는 무리한 운동을 피하고, 증상이 가라앉은 이후 의료진의 안내에 따라 운동 강도를 서서히 늘려야 한다.

김형식 서울바른세상병원 원장은 “석회성건염은 갑자기 극심한 통증이 나타나기도 하지만 오십견이나 회전근개 질환과 증상이 유사해 환자 스스로 구분하기 어려운 경우가 많다”며 “특히 밤잠을 이루기 어려울 정도의 어깨 야간통이 지속되거나 팔 들 때 동작에 제한이 생겼다면 정확한 검사를 통해 원인을 확인해야 한다”고 설명했다.

이어 “석회가 발견됐다고 해서 반드시 수술이 필요한 것은 아니며, 통증의 양상과 석회의 상태에 따라 비수술적 치료로도 증상 개선을 기대할 수 있다”며 “통증이 심한 시기에는 적절한 치료를 우선하고, 이후 단계적으로 어깨의 운동 범위를 회복하는 것이 중요하다”고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]