TOP농구교실, 약 200개 팀 참가하는 ‘2026 디비전리그’ 개최… 10개 지점 총출동

사진=TOP농구교실 제공

TOP농구교실이 약 200개 팀이 참가하는 대규모 자체 농구대회 ‘2026 TOP 디비전리그’를 개최한다.

이번 대회는 다음 달 12일부터 13일(초등부), 26일부터 27일까지 안산 신안산 체육관에서 4일간 진행된다. TOP농구교실 소속 선수들이 한자리에 모여 그동안 갈고닦은 실력을 겨루고, 지점 간 교류를 통해 다양한 경기 경험을 쌓을 수 있도록 마련됐다. 안산점, 초지점, 배곧점, 은계점, 능곡점, 구월점, 서창점, 안양점, 고양점, 파주점 등 총 10개 지점에서 약 200개 팀이 참가할 예정이다.

TOP농구교실은 이번 대회를 통해 선수들에게 보다 폭넓은 실전 경험을 제공하고, 평소 훈련에서 배운 기술과 팀플레이를 실제 경기에서 활용할 기회를 마련한다는 계획이다. 대회 경험이 많지 않은 선수들에게는 공식 경기의 긴장감과 즐거움을 경험할 수 있는 기회가, 꾸준히 대회에 참가해 온 선수들에게는 자신의 기량을 점검하고 한 단계 성장할 수 있는 무대가 될 것으로 보인다.

김시완 TOP농구교실 대표는 “10개 지점에서 약 200개 팀이 참가하는 만큼 많은 선수들이 함께할 수 있는 뜻깊은 대회가 될 것으로 기대한다. 각 지점에서 열심히 훈련해 온 아이들이 하나의 무대에서 자신의 실력을 보여주고, 새로운 경험을 쌓을 수 있도록 준비하고 있다”고 밝혔다.

이어 “농구를 배우는 아이들에게 가장 중요한 것은 다양한 경험이라고 생각한다. 평소 수업에서 배우는 것도 중요하지만, 실제 경기를 통해 승리의 기쁨과 패배의 아쉬움을 느끼고 그 과정에서 성장하는 경험이 필요하다”고 강조했다.

김 대표는 대회 운영 방향에 대해서도 설명했다. 그는 “이번 디비전리그가 단순히 우승팀을 가리는 대회가 아니라 모든 참가 선수들이 주인공이 되는 농구 축제가 됐으면 좋겠다. 실력과 경험에 관계없이 아이들이 코트 위에서 자신 있게 도전하고, 친구들과 함께 하나의 목표를 향해 노력하는 시간을 만들고 싶다”고 말했다.

또한 “TOP농구교실은 앞으로도 지점 간 교류를 활성화하고 선수들이 지속적으로 대회에 참가할 수 있는 환경을 만들어갈 계획이다. 이번 디비전리그를 통해 더 많은 아이들이 농구의 즐거움을 느끼고, 새로운 목표를 갖는 계기가 됐으면 한다”고 덧붙였다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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