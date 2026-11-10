엑신, 첫 정규앨범으로 존재감…음악방송 활동 마무리

사진=비바이엔터테인먼트

걸그룹 엑신(X)이 첫 정규앨범 ‘Chain Reaction’(체인 리액션)의 음악방송 활동을 마무리했다.

10일 소속사 비바이엔터테인먼트에 따르면 엑신은 지난 9일 방송된 K-팝 차트쇼 ‘쇼케이팝(SHOW K-POP)’을 끝으로 첫 정규앨범의 공식 음악방송 활동을 마쳤다.

이번 앨범은 엑신이 데뷔 이후 처음 선보인 정규앨범으로, 그룹의 음악적 색깔을 담았다. 타이틀곡 ‘ZZIRIT (Feat. Luísa Sonza)’은 강렬한 비트와 중독성 있는 멜로디가 특징인 곡이다.

엑신은 이번 활동에서 파워풀한 군무와 라이브 무대를 선보이며 팬들과 만났다. 지난 2일 방송된 ‘쇼케이팝’에서는 글로벌 팬 투표로 우승자를 선정하는 ‘쇼스테이지(SHOW STAGE)’에서 1위를 차지하며 트로피를 받았다.

첫 정규앨범 활동을 마친 엑신은 앞으로 방송과 공연, 자체 콘텐츠 등을 통해 국내외 팬들과 소통을 이어갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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