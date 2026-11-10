새로운 BMW 7시리즈와 순수전기차 i7의 핵심 기술은?

한국자동차전문기자협회가 지난 9일 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터 비전 포럼에서 BMW코리아와 함께 개최한 ‘더 뉴 BMW 7시리즈 테크 세미나’에서 회원들과 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 한국자동차전문기자협회 제공

한국자동차전문기자협회(회장 이다일)가 지난 9일 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터 비전 포럼에서 BMW코리아와 ‘더 뉴 BMW 7시리즈 테크 세미나’를 개최했다고 10일 밝혔다.

이번 세미나는 자동차가 전동화와 디지털 중심으로 빠르게 변화하는 가운데 신차 발표회만으로는 파악하기 어려운 첨단 기술과 설계 방향을 깊이 이해하고, 다가오는 ‘올해의 차’ 평가에 반영하기 위해 마련된 자리였다.

무엇보다 이날 관심을 모은 것은 BMW코리아 트레이닝 아카데미 기술 교육 전문가들이 직접 소개하는 ‘더 뉴 BMW 7시리즈’와 순수전기 세단 ‘더 뉴 BMW i7’의 핵심 기술들이었다. 디지털 부문에서는 ‘BMW 오퍼레이팅 시스템 X’ 기반의 BMW 파노라믹 비전, BMW 3D 헤드업 디스플레이, 17.9인치 중앙 디스플레이, 다기능 스티어링 휠을 결합한 ‘BMW 파노라믹 iDrive’를 비롯해 14.6인치 BMW 패신저 디스플레이, 31.3인치 8K BMW 시어터 스크린 2.0, 초단거리 레이더 센서(USRR)를 적용한 오토매틱 도어, 디지털 인테리어 미러 등이 소개됐다.



파워트레인과 섀시 부문에서는 유로 7 배출가스 기준을 충족하는 최고출력 400마력의 직렬 6기통 가솔린 엔진과 지능형 섀시 기술이 공유됐다. 주행 속도와 하중에 따라 차의 높낮이를 자동 조율하는 어댑티브 에어 서스펜션, 뒷바퀴를 최대 약 3도 조향해 회전 반경을 0.8m 줄이는 인테그럴 액티브 스티어링, 전방 상황을 파악해 차체를 먼저 제어하는 어댑티브 섀시 컨트롤 프로페셔널의 작동 원리도 다뤘다.

변형석 매니저는 “BMW가 추구하는 것은 단순히 차를 판매하는 데 그치지 않고, 소유하는 전 과정에서 차별화된 경험을 제공하는 것”이라며 “7시리즈 역시 이러한 철학을 바탕으로 디자인과 실내 공간, 퍼스트 클래스 수준의 뒷좌석 경험, 주행 성능과 첨단 기술까지 다양한 부분에서 발전을 이어가고 있다”고 소개했다.

더 뉴 BMW i7에 도입된 6세대 BMW eDrive 기술도 눈길을 끌었다. 직경 46㎜, 높이 95㎜ 규격의 6세대 4695 원통형 배터리 셀 1000개를 탑재해 에너지 밀도를 약 20% 높였고 총 용량 118.1㎾h 배터리와 냉각 루프 설계로 최적 작동 온도(25~40℃)를 유지해준다. 여기에 희토류를 배제한 외부 여자형 동기 모터(EESM)와 에너지 변환 손실을 40% 줄인 실리콘 카바이드(SiC) 인버터를 결합해 주행 효율과 최대 250㎾ 초고속 충전 성능을 확보했다.

윤영기 매니저는 해당 기술을 소개하며 “i7 eDrive50의 주행거리는 기존 611㎞에서 728㎞로 늘어났고 i7 xDrive60은 기존 625㎞에서 727㎞로, 고성능 제품인 i7 M70 xDrive는 기존 560㎞에서 686㎞로 증가했다”고 설명했다.

이다일 한국자동차전문기자협회장은 “복잡해지는 미래차 기술을 깊이 이해하기 위해 연초부터 기술 세미나를 이어오고 있다”며 “차량용 OS와 칩셋, 전동화 등 그동안 다뤄온 핵심 기술이 집약된 모델을 통해 기자들의 전문성을 높이는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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