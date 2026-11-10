리센느, 음원 1위 이어 초동 60만장…커리어 하이 행진

사진=더뮤즈엔터테인먼트

그룹 리센느(RESCENE)가 새 앨범으로 초동 판매량 60만 장을 돌파하며 자체 최고 기록을 경신했다.

10일 국내 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 리센느의 네 번째 미니앨범 ‘PULSE’(펄스)는 발매 첫 일주일인 지난 3일부터 9일까지 총 60만2688장이 판매됐다.

이는 리센느의 역대 앨범 가운데 가장 높은 초동 판매량이다. 리센느는 발매 첫날부터 전작의 초동 판매량을 넘어선 데 이어 데뷔 이후 처음으로 초동 판매량 50만 장을 돌파하며 하프 밀리언셀러에 이름을 올렸다.

음원 차트에서도 성과를 거뒀다. 타이틀곡 ‘With’(위드)는 멜론 톱100과 벅스 실시간 차트, 지니뮤직 톱200 실시간 차트에서 모두 1위를 기록했다. 음반 판매량과 음원 차트 양쪽에서 자체 최고 수준의 성적을 거두며 상승세를 이어가고 있다.

지난 3일 발매된 ‘PULSE’는 심장의 박동을 뜻하는 앨범명처럼 서로에게 건넨 노래와 목소리가 다시 나아갈 힘이 되는 순간을 담았다. 타이틀곡 ‘With’는 오랫동안 꿈꿔 온 상대와 마주하고 함께 나아가겠다는 메시지를 전한다.

앨범에는 ‘With’를 비롯해 ‘Finest Thing’(파이니스트 띵), ‘백화요란 (Inside Out)’, ‘MEME’(미미), ‘Dragon’(드래곤) 등 총 5곡이 수록됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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