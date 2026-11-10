‘무도 리포터’ 맹승지, 개그계 은퇴 공식화…“앞으로도 개그 할 생각 없어”

맹승지가 무한도전 출연 당시 모습을 공유하며 코미디언을 은퇴했음을 밝혔다. 출처=맹승지 SNS

코미디언 맹승지가 개그계 은퇴를 공식화하며 배우 및 방송인으로서의 새로운 출발을 알렸다.

맹승지는 지난 9일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “지난 5월 개그우먼 은퇴를 했다”며 “가끔 물어보시는 분들이 계셔서 말씀드린다”고 운을 뗐다.

이어 “개그 무대에 오르지 않은 지 10년이 넘었고, 앞으로도 다시 할 생각은 없다”고 단호하게 선을 그으면서도 “개그우먼으로 활동했던 시간은 내 인생에서 아주 뜨겁고 감사하며 즐거운 추억이었다”고 소회를 전했다.

코미디언 타이틀은 내려놓지만 연예계 활동은 계속된다. 맹승지는 “인생 2막은 더욱 즐겁게 보낼 것”이라며 “배우나 방송인으로서 활동은 계속 이어갈 예정이니 혹시라도 아쉬워하지 않으셨으면 좋겠다”고 당부했다.

지난 2013년 MBC 20기 공채 코미디언으로 데뷔한 맹승지는 ‘코미디에 빠지다’ 등에서 활약했다. 특히 국민 예능 ‘무한도전’ 일부 특집에 일일 리포터로 출연해 엉뚱하고 발랄한 매력으로 대중의 확실한 눈도장을 찍었으며, 이후 ‘진짜 사나이’ 등 다양한 예능 프로그램에서 두각을 나타냈다.

최근에는 연기에 집중하며 연극 ‘남사친 여사친’(2024), ‘킬러가 온다’(2024) 무대에 오르는 등 연기자로서 활발한 행보를 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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