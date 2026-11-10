日 애니 ‘그로테스크’ 26일 개봉…J-팝 35팀 참여

일본 애니메이션 ‘그로테스크(GROTESQQQUE)’가 오는 26일 메가박스 단독 개봉을 통해 국내 관객과 만난다.

‘그로테스크’는 외계인과 갸루, 뱀파이어 소녀를 주인공으로 한 세 편의 이야기에 J-팝 아티스트 35팀의 음악을 결합한 애니메이션이다. ‘아이돌 마스터’, ‘달링 인 더 프랑키스’를 연출한 니시고리 아츠시 감독이 메가폰을 잡았으며, ‘스파이 패밀리’, ‘봇치 더 록!’의 제작사 클로버웍스가 제작에 참여했다.

영화는 우주 친선대사로 지구에 온 외계인 소녀 엘리가 친구를 찾아 나서는 슬랩스틱 코미디 ‘에일리언즈(ÆLIENS)’로 시작한다. 이어 ‘4649★소녀’에서는 아침이 오지 않는 도시를 배경으로 게임 ‘퀸 오브 버터플라이’의 정상을 차지하기 위한 소녀들의 대결이 펼쳐진다. 마지막 이야기인 ‘녹턴 ~이 그로테스크한 밤에~’는 인류가 멸망한 세계를 떠도는 뱀파이어 아야메와 세 소녀의 여정을 그린다.

성우진에는 가수 겸 배우 호시노 겐을 비롯해 이치노세 카나, 하야미 사오리, 쿠기미야 리에, 배우 미나미 사라 등이 참여했다. 일본 걸그룹 노기자카46의 이노우에 나기, 나카니시 아루노, 이치노세 미쿠, 토미사토 나오도 목소리 연기에 나섰다.

음악 역시 작품의 주요 특징이다. 오프닝 테마곡 ‘Shoot Shoot Shoot’(슛 슛 슛)을 부른 메탈버스를 비롯해 총 35팀의 J-팝 아티스트가 참여했다. 테크노 팝부터 보컬로이드, 시티팝, 록, EDM까지 다양한 장르의 음악이 세 편의 이야기를 채운다.

개봉 확정과 함께 메인 포스터와 예고편도 공개됐다. 포스터에는 외계인 엘리와 고양이 가면을 쓴 무명, 뱀파이어 아야메가 등장한다. 예고편은 엘리의 유쾌한 소동부터 소녀들의 액션, 멸망한 세계를 배경으로 한 여정까지 서로 다른 분위기의 이야기를 담았다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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