성남FC U12, 제P2차 경기도 꿈나무 축구대회 우승

2026년 제2차 경기도 꿈나무 축구대회에서 우승한 성남FC U12. 사진=성남FC U12

성남FC U12가 8일 ‘2026년 제2차 경기도 꿈나무 축구대회’에서 8일 우승했다고 10일 밝혔다.

성남 FC 12는 이번 우승으로 2027년 소년체전 경기도 대표로 참가할 수 있는 자격을 겨루는 최종결정전에 참여한다. 성남FC U12는 대회 기간 동안 안정적인 경기 운영과 조직적인 플레이를 바탕으로 경쟁팀들을 제압하며 정상에 올랐다. 특히 선수들은 경기마다 포기하지 않는 투지와 동료를 위한 헌신적인 플레이를 펼치며 팀의 경쟁력을 입증했다. 개인상 부문에서도 성남FC의 성과가 이어졌다.

팀을 이끈 김민 감독은 선수 개개인의 장점을 살리는 동시에 조직력과 팀 전술을 강화하는 데 집중해 왔다. 선수들은 감독의 지도 아래 경기 이해도와 자신감을 높이며 한층 성장한 모습을 보여줬고 이러한 과정이 이번 대회 우승이라는 결실로 이어졌다.

개인상 부문에서도 성남FC의 성과가 이어졌다. 팀의 핵심 선수로 활약한 김민준 선수가 대회 최우수선수(MVP)에 선정되며 우승의 기쁨을 더했다. 김민준 선수는 뛰어난 경기력과 적극적인 플레이로 팀의 우승에 기여하며 대회 최고의 선수로 인정받았다. 선방을 이어 온 전태양선수가 우수골키퍼상도 수상하였다.

대회 MVP 상을 받은 김민준 선수(왼쪽) – 경기도축구협회장 직무대행 김영태. 성남FC U12

김민 감독은 “이번 우승은 특정 선수 한 명의 성과가 아니라 선수단 모두가 함께 노력하고 서로를 믿으며 만들어낸 결과”라며 “우승이라는 결과도 기쁘지만, 선수들이 대회를 통해 보여준 성장과 팀워크가 더욱 의미 있다. 앞으로도 선수들이 축구를 통해 성장하고 더 큰 무대에 도전할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

성남FC U12는 이번 대회 우승을 발판으로 앞으로도 체계적인 훈련과 실전 경험을 통해 선수들의 기량을 발전시키고 성남FC 유소년 축구의 경쟁력을 이어갈 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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