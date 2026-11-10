아일릿, 스포티파이 누적 34억 스트리밍…‘빌려온 고양이’도 2억

사진=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)의 ‘빌려온 고양이 (Do the Dance)’가 스포티파이에서 누적 스트리밍 2억 회를 돌파했다.

10일 스포티파이에 따르면 아일릿의 미니 3집 ‘bomb’(밤) 타이틀곡 ‘빌려온 고양이 (Do the Dance)’는 지난 8일 기준 누적 재생 수 2억30만4860회를 기록했다. 아일릿의 통산 여섯 번째 2억 스트리밍 곡이다.

‘빌려온 고양이’는 로맨틱한 스트링 선율이 돋보이는 프렌치 하우스 장르의 곡으로, 첫 데이트의 설렘과 풋풋한 감정을 담았다. 첫 데이트에서 실수한 뒤 멍해진 모습을 ‘빌려 온 고양이같이’라는 속담에 빗댄 제목이 특징이다. 발매 당시 고양이를 연상시키는 안무와 ‘꿍실냐옹’, ‘둠칫냐옹’ 등의 독특한 가사로 주목받았다.

아일릿은 지금까지 총 9곡을 스포티파이 억대 스트리밍 반열에 올렸다. 데뷔곡 ‘Magnetic’(마그네틱)은 누적 9억 회를 넘어섰으며, ‘Lucky Girl Syndrome’, ‘Cherish (My Love)’, ‘Tick-Tack’, ‘NOT CUTE ANYMORE’, 스페셜 컬래버레이션 싱글 ‘ICONIC BY MISTAKE’ 등도 2억 회 이상 재생됐다. ‘Midnight Fiction’과 ‘jellyous’는 각각 1억 회를 돌파했다. 아일릿의 전체 발표곡 합산 누적 스트리밍은 34억 회를 넘어섰다.

최근 발표한 신보도 좋은 성적을 거두고 있다. 지난달 발매한 미니 5집 ‘BREAK EVEN’(브레이크 이븐)은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 11월 14일 자 차트에 6위로 진입했다.

타이틀곡 ‘체포하겠어’ 역시 멜론과 벅스, 지니뮤직 등 국내 주요 음원 플랫폼의 최신 주간 차트(11월 2~8일) 상위권에 올랐다. 중독성 강한 호루라기 사운드와 포인트 안무를 앞세워 틱톡과 유튜브 쇼츠 등 숏폼 플랫폼에서도 인기를 얻고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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