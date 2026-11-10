‘빌어먹을 환생2’ 돌아온다…카카오페이지 11월 기대작 공개

카카오페이지가 11월 판타지와 로맨스판타지 신작 4종을 선보인다. 인기 IP의 후속 시즌부터 일본에서 먼저 흥행한 작품, 누적 조회수 1억~2억 회를 기록한 작가들의 신작까지 다양한 작품이 포함됐다.

먼저 오는 21일 빌어먹을 환생 2가 공개된다. 300년 전 마왕 토벌을 앞두고 죽은 전사 하멜 다이너스가 동료의 후손 유진 라이언하트로 환생하면서 벌어지는 이야기다.

웹소설과 웹툰을 합쳐 카카오페이지 누적 조회수 5000만 회 이상을 기록한 IP다. 시즌1 웹툰은 평점 9.9점을 기록했다. 시즌2에도 달빛조각사의 박정열 작가와 나홀로 로그인의 키키 작가가 다시 참여한다.

지난 1일 공개된 중세 판타지의 마법사가 되었다는 현대인 곽재한이 중세 판타지 세계의 농부 아들 이안으로 환생해 마법사로 성장하는 작품이다.

국내 공개에 앞서 지난 5월 일본 픽코마에서 스마트툰 종합 랭킹 2위, 판타지와 청년 랭킹 1위를 기록했다. 카카오페이지에서도 공개 첫날 전체 작품 조회수 2위에 올랐다.

현대인의 시선에서 중세 세계를 바라보는 코미디가 특징이다. 열악한 위생과 낯선 관습에 불만을 터뜨리는 주인공을 주변 사람들이 실력 있는 마법사의 고압적인 태도로 오해하는 식이다. 여기에 전쟁과 권력 다툼을 둘러싼 모험과 성장 서사를 더했다.

21일에는 왕은 길 위에서 태어난다도 공개된다. 패망한 나라의 왕후였던 아이리스 레포스가 6년 전으로 돌아가 이번에는 왕후가 아닌 왕의 길을 선택하는 로맨스판타지다.

원작은 당신의 이해를 돕기 위하여를 쓴 이보라 작가의 신작이다. 해당 작품은 카카오페이지 웹소설과 웹툰을 합쳐 누적 조회수 2억 회를 돌파했다. 이번 작품에서는 첫사랑 헤이어를 살리고 나라의 멸망을 막으려는 아이리스의 선택과 두 사람 사이에 엇갈린 기억과 감정을 그린다.

지난 8일 공개된 나는 이 빙의를 끝내려 한다는 사랑하는 사람들을 위해 원래 세계로 돌아갈 기회를 포기했던 다나가 3년 뒤 배신을 당하면서 시작된다.

누군가 내 몸에 빙의했다로 카카오페이지 웹소설 누적 조회수 약 1억 회를 기록한 신솔라 작가의 원작이다. 황제의 아이를 숨기는 방법의 26 작가가 각색을, 쌈빵이 작가가 작화를 맡았다.

사랑을 위해 모든 것을 포기했던 주인공이 자신을 배신한 이들을 이용해 복수에 나선다는 점이 작품의 핵심이다.

인기 IP의 귀환과 해외 선공개 흥행작, 누적 억대 조회수를 기록한 작가들의 신작이 한꺼번에 나오는 만큼 카카오페이지의 11월 라인업도 판타지와 로맨스판타지 독자들의 선택을 기다리고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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