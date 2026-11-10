NCT DREAM(NCT 드림), 정규 6집 발매하자마자 1위…‘Boogie Woogie’도 정상

NCT DREAM(엔시티 드림)이 정규 6집 DREAM AFTER DREAM으로 국내외 차트 정상에 올랐다.

지난 9일 발매된 DREAM AFTER DREAM은 한터차트와 써클 리테일 앨범 차트 등 국내 주요 음반 차트에서 일간 1위를 기록했다. 타이틀곡 부기우기(Boogie Woogie)도 벅스 실시간 차트 1위에 올랐다.

중국에서도 성과를 냈다. 이번 앨범은 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 전체와 정규 부문에서 모두 1위를 차지했다. 판매액 75만 위안을 넘기며 ‘트리플 골드 앨범’에 올랐고, 쿠고우뮤직 디지털 앨범 판매 차트에서도 1위를 기록했다.

텐센트뮤직 K-POP 차트에서는 타이틀곡 부기우기가 1위에 올랐으며, 앨범 수록곡 전곡이 차트에 진입했다.

부기우기 뮤직비디오는 평범한 일상이 NCT DREAM의 등장과 함께 축제로 바뀌는 이야기를 담았다. 멤버들의 장난스러운 호흡과 밝은 분위기의 퍼포먼스를 앞세웠다.

정규 6집 DREAM AFTER DREAM에는 빈티지 디스코 사운드가 특징인 타이틀곡 부기우기를 포함해 총 10곡이 수록됐다. 데뷔 이후 10년간 쌓아온 음악적 경험을 바탕으로 한층 넓어진 음악 색깔을 담았다.

한편 NCT DREAM은 10일 오후 6시 유튜브 채널 채널십오야의 쩜오야에 출연한다. 런쥔은 같은 날 오후 5시 유튜브 채널 KBS Kpop의 리무진서비스를 통해 팬들과 만난다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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