이철우, 정신건강의학과 의사 됐다…‘유일무이 로맨스’ 새 얼굴

배우 이철우가 유일무이 로맨스에서 정신건강의학과 의사로 변신했다.

이철우는 티빙 새 드라마 유일무이 로맨스에서 윤재규 역을 맡았다.

유일무이 로맨스는 얼떨결에 톱스타 탁무이(김현진)의 매니저가 된 취업준비생 공유일(박수영)과 스토킹으로 상처를 안고 살아가는 탁무이의 이야기를 그린 로맨스다.

이철우가 맡은 윤재규는 탁무이의 오랜 친구이자 주치의다. 친구로서는 다정하지만 의사로서는 냉정하게 상황을 바라보는 인물로, 탁무이의 곁에서 그의 상태를 살핀다.

지난 1, 2회에서 이철우는 탁무이를 대하는 장면에서 친구와 의사의 모습을 오가며 윤재규의 성격을 보여줬다. 상황에 따라 진지함과 편안함을 달리하며 인물의 관계를 풀어냈다.

특히 윤재규가 탁무이의 오랜 친구이자 주치의라는 설정을 가진 만큼 앞으로 두 사람의 관계가 어떻게 전개될지도 관전 포인트다.

한편 유일무이 로맨스는 매주 월요일 티빙에서 공개되며, 아시아·중동·아프리카 지역 OTT Viu(뷰)와 일본 ABEMA에서도 만날 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]