레드벨벳 조이, 알바 뛰는 취준생 됐다…‘유일무이 로맨스’서 현실 청춘 연기

사진= SM엔터테인먼트

그룹 레드벨벳 멤버 겸 배우 박수영(조이)이 ‘유일무이 로맨스’에서 취업준비생으로 변신해 새로운 매력을 선보였다.

박수영은 티빙 새 드라마 ‘유일무이 로맨스’에서 각종 아르바이트와 취업 준비를 병행하며 살아가는 공유일 역을 맡았다. 어려운 현실 속에서도 긍정적인 태도를 잃지 않는 인물로, 밝고 당찬 모습부터 내면의 아픔까지 다양한 감정을 표현했다.

최근 공개된 1, 2회에서 공유일은 여러 아르바이트와 면접 준비를 병행하며 바쁜 일상을 보냈다. 까다로운 손님에게 능숙하게 대처하고 일상의 고민을 내레이션으로 풀어내며 현실적인 청춘의 모습을 그려냈다.

밝은 모습 뒤에 숨겨진 상처도 드러났다. 공유일은 학창 시절 아버지(이종혁)에게 받았던 상처를 떠올리며 억눌러 왔던 슬픔을 드러냈다. 박수영은 눈빛과 표정 변화를 통해 인물의 복잡한 감정을 표현했다.

사진= SM엔터테인먼트

톱스타 탁무이(김현진)와의 관계도 눈길을 끌었다. 우연히 여러 차례 마주치며 자신을 다른 존재로 착각하는 탁무이와 티격태격하는 모습을 보여줬다. 2회 말미에는 친구의 부탁으로 찾은 촬영장에서 정체불명의 인물에게 커피를 맞는 사건이 벌어지며 이후 전개에 대한 궁금증을 높였다.

박수영은 이번 작품에서 단발머리 스타일링으로 원작 캐릭터의 외형을 재현하는 한편, 밝은 에너지와 섬세한 감정 연기를 오가며 캐릭터를 그려내고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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