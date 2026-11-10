‘발롱도르 수상자’ 케인, FIFPRO 베스트11 제외… 메시, 최다 18회 선정

뮌헨 해리 케인. 사진=AP/뉴시스

인터 마이애미 리오넬 메시. 사진=AP/뉴시스

올해 발롱도르 수상자인 공격수 해리 케인(바이에른 뮌헨)이 국제축구선수협회(FIFPRO) 남자 월드 베스트11에서는 제외됐다.

FIFPRO는 10일 2026 남자 월드 베스트11 명단을 공개했다. 베스트11은 73개국 1만9806명의 남자 프로축구 선수가 참여한 투표를 거쳐 선정됐다.

케인의 이름이 빠진 게 눈길을 끈다. 케인은 2025∼2026시즌 뮌헨의 독일 분데스리가 우승을 이끌었고 국가대표로 출전해 잉글랜드의 월드컵 4강 진출을 지휘했다. 지난 3일 생애 첫 발롱도르의 영광을 안았다. 하지만 선수들이 투표한 이번 명단에는 포함되지 못했다.

쟁쟁한 스타들이 이름을 올렸다. 리오넬 메시(인터 마이애미)를 비롯해 킬리안 음바페(레알 마드리드), 엘링 홀란(맨체스터 시티), 라민 야말(바르셀로나)이 공격수 부문에 선정됐다.

메시는 2023년 이후 처음으로 베스트11에 복귀했다. 자신이 세운 역대 최다 선정 기록을 18회로 늘렸다. 메시는 2026 북중미 월드컵에서 준우승한 뒤 아르헨티나 대표팀에서 은퇴했다.

19세 축구 신성 야말은 10대 선수로는 최초로 두 번 월드 베스트11로 선정됐다.

미드필더에는 주드 벨링엄(레알 마드리드),과 로드리(바르셀로나), 비티냐(PSG)가 자리잡았다. 수비수는 파우 쿠바르시(바르셀로나), 야슈라프 하키미, 누누 멘데스(이상 PSG)가 뽑혔다. 골키퍼는 다비드 라야(아스널)다.

북중미 월드컵 우승국인 스페인이 강세를 보였다. 야말과 로드리, 쿠바르시, 라야까지 가장 많은 4명을 배출했다.

한편 이번 베스트11 후보에 한국 선수들은 물론 아시아 출신 선수는 한 명도 없었다. 한국 선수가 남녀부 최종 명단에 올랐던 건 2020년 손흥민(LAFC), 지소연(수원FC위민)이 마지막이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]