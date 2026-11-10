스트레이 키즈, 월드투어 31개 지역 46회로 확대…글로벌 질주

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 월드투어 ‘RUN IT’(런 잇)의 개최지를 추가하며 공연 규모를 총 31개 지역 46회로 확대했다.

10일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 스트레이 키즈는 전날 공식 SNS를 통해 월드투어 ‘Stray Kids World Tour RUN IT’의 추가 공연 일정을 공개했다. 이번에 추가된 공연은 일본과 북미, 유럽 등 23개 지역 25회다.

스트레이 키즈는 내년 4월 24~25일 일본 요코하마와 5월 4~5일 오사카에서 공연을 펼친다. 이어 5월 16일 시애틀을 시작으로 밴쿠버, 산타클라라, 샌디에이고, 로스앤젤레스, 알링턴, 휴스턴, 애틀랜타, 마이애미, 올랜도, 시카고, 볼티모어, 토론토, 이스트 러더포드 등 북미 주요 도시를 순회한다.

7월에는 유럽으로 무대를 옮긴다. 9일 파리를 시작으로 런던, 뮌헨, 빈, 바르셀로나, 아른험을 거쳐 31일 밀라노에서 공연을 개최한다.

스트레이 키즈는 앞서 지난 7~8월 서울 KSPO DOME에서 열린 5회 공연을 전석 매진시키며 월드투어의 막을 올렸다. 지난 8월에는 해외 남성 아티스트 최초로 일본 도쿄 국립경기장에서 단독 공연을 펼쳤다. 내년 3월 싱가포르까지 9개 지역 21회 공연을 예고한 데 이어 이번 일정이 추가되면서 투어 규모는 총 31개 지역 46회로 늘어났다.

음반 성적도 호조를 이어가고 있다. 지난 8월 발매한 미니앨범 ‘THIS & THAT’(디스 앤드 댓)은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 그룹 통산 9번째 1위를 기록했으며, 12주 연속 차트에 이름을 올렸다.

이 밖에도 스트레이 키즈는 올해 ‘더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’, ‘록 인 리오’ 등 세계적인 음악 축제에 출연했다. 라틴 아메리카 3개 지역에서 5회에 걸쳐 개최한 자체 음악 페스티벌 ‘STRAYCITY’(스트레이시티)에는 총 27만 명의 관객이 모였다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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