“동료에게 인정받는 상” 프로축구선수협회, K리그·WK리그 통합형 시상식 ‘KPFA 어워즈’ 개최

사진=한국프로축구선수협회 제공

사진=한국프로축구선수협회 제공

한국프로축구선수협회가 ‘2026 KPFA 어워즈’를 개최한다.

선수협은 10일 “다음 달 온라인으로 KPFA 어워즈를 연다”고 전했다.

100% 선수들의 투표만으로 수상자를 선정하는 시상식이다. K리그1과 K리그2, 여자축구 WK리그까지 남녀 3개 리그를 모두 아우르는 국내 최초 통합형 시상식이다. 리그별로 올 시즌 최고의 활약을 펼친 베스트 11과 최우수선수(MVP)를 선정한다.

후보 선정 기준도 마련됐다. K리그1과 K리그2의 후보군은 한국프로축구연맹이 발표한 올 시즌 ‘라운드별 공식 베스트11’에 선정된 선수들이다. WK리그 역시 매 라운드 최고의 활약을 펼친 ‘퀸 오브 더 라운드’ 후보에 올랐던 선수들이 투표 명단에 올랐다.

WK리그 투표는 오는 지난 9일 시작했다. 오는 20일까지 진행된다. 이어 K리그1과 K리그2 소속 선수들의 투표는 오는 16일부터 27일까지 실시될 예정이다. 모든 투표는 ‘선수협 모바일 웹’과 ‘구글폼’을 통한 100% 온라인 비대면 방식으로 진행된다.

이근호 선수협 회장은 “외부의 평가나 화려한 스포트라이트를 떠나, 동료 선수들에게 직접 인정받는 이 상이야말로 프로 축구선수로서 평생 가슴에 품고 살아갈 가장 벅차고 명예로운 훈장이 될 것”이라고 전했다.

지소연 회장 역시 “WK리그가 K리그와 나란히 ‘KPFA 어워즈’라는 큰 틀 안에서 최고의 선수를 뽑게 돼 무척 감격스럽다”며 “여자 선수들이 스스로 동료의 플레이를 존중하고 박수 쳐줄 수 있는 소중한 권리가 생겼다. 이 어워즈가 열악한 환경 속에서도 묵묵히 땀 흘린 WK리그 선수들에게 커다란 동기부여이자 큰 힘이 되길 진심으로 바란다”고 말했다.

김훈기 선수협 사무총장은 “선수들이 훈련장이나 이동 중에도 스마트폰으로 빠르게 투표를 마칠 수 있도록 선수협 모바일 웹과 구글폼 시스템을 구축해 투표 참여율을 극대화할 계획”이라며 “투표 종료 직후 공정한 집계를 거쳐 선수협 공식 SNS 등 다양한 디지털 채널을 통해 팬들에게 결과를 발표할 예정”이라고 밝혔다. 이어 “수상자들에게는 개별 안내 후 특별 제작된 트로피와 소정의 상금을 전달해 최고의 예우를 다할 것”이라고 덧붙였다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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