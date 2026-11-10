이시하 음저협 회장, 아·태 음악창작자연맹 의장 선출…22개국 대표

APMA 신임 의장으로 선출된 이시하 음저협 회장이 베트남 호찌민에서 열린 회의에 자신을 소개하고 있다. 사진 = 음저협 제공

한국음악저작권협회 이시하 회장이 아시아·태평양 22개국 음악 창작자를 대표하는 국제 연맹의 신임 의장으로 선출됐다.

음저협은 지난달 29일 베트남 호찌민에서 열린 아시아·태평양 음악창작자연맹(APMA) 집행위원회에서 이 회장이 신임 의장으로 선출됐다고 10일 밝혔다. 이에 따라 음저협은 2021년에 이어 두 번째로 의장을 배출하게 됐다.

APMA는 2016년 출범한 국제 음악 창작자 연맹으로 한국과 일본, 호주, 중국, 인도 등 아·태 지역 22개국이 참여하고 있다. 국제저작권관리단체연맹(CISAC)과 협력해 창작자 권리 보호와 국제 저작권 제도 개선을 추진하고 있다.

음저협은 2021년부터 APMA 공식 사무국을 맡아 왔으며, 이번 의장 선출을 계기로 향후 3년간 연맹의 행정과 회의 운영을 계속 총괄한다.

그동안 음저협은 APMA를 통해 저작권 관리 체계가 미비한 국가들을 지원해 왔다. 한국 기업 등에서 모은 기부금으로 전 세계 18개 저작권관리단체에 16만 달러 이상을 전달했으며, 저작권 관리 소프트웨어 도입과 실무 교육 등을 지원했다.

이 회장은 국내 6개 음악 권리자단체가 참여하는 ‘K-음악권리자단체 상생위원회’ 위원장으로서 생성형 인공지능(AI) 저작권 문제에 공동 대응해 왔다. 지난 3월 호주에서 열린 CISAC 이사회에서는 국내 권리자단체 간 협력과 투명 경영을 바탕으로 한 ‘K-저작권 모델’을 소개하기도 했다.

이 회장은 앞으로 생성형 AI 시대 창작자 권리 보호를 최우선 과제로 추진할 방침이다. AI 학습에 이용된 저작물의 출처 공개와 창작자에 대한 정당한 보상 기준 마련을 위해 국제 공조를 강화하고, 매절계약 등 불리한 계약 관행을 개선하는 데도 힘쓸 계획이다.

아울러 저작권 관리 체계가 미비한 국가에 기술과 교육을 지원해 아·태 지역과 유럽·북미 간 저작권 관리 역량의 격차를 줄여 나갈 예정이다.

이 회장은 “아·태 지역 음악의 영향력은 커졌지만, 창작자의 권리를 보호하는 제도와 환경은 아직 유럽이나 북미와 차이가 있다”며 “의장을 맡은 만큼 회원국들과 함께 그 격차를 줄이는 데 힘쓰겠다”고 말했다.

이어 “K-팝으로 한국 음악의 경쟁력을 세계에 증명했다면, 이제는 저작권 분야에서 한국이 앞장설 차례”라며 “그동안 쌓아 온 경험과 역량으로 아·태 지역의 변화를 이끌고, 국제사회에서 창작자들의 목소리를 더욱 키우겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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