위키미키 세이, 오랜만에 가수로…‘벙커의 낮’ OST 참여

그룹 위키미키 출신 세이(sei)가 네이버웹툰 ‘벙커의 낮’ OST 가창자로 나선다.

세이가 참여한 OST ‘아침이 조금 느려진다면’은 10일 공개된다. 잘하려 애쓰느라 지친 이들에게 잠시 멈춰도 괜찮다는 위로의 메시지를 전하는 어쿠스틱 포크팝 곡이다.

신곡은 포근한 어쿠스틱 기타와 잔잔한 리듬을 중심으로 느린 아침의 평온한 분위기를 담아냈다. 여기에 세이 특유의 맑고 담백한 음색이 어우러져 차분하면서도 따뜻한 감성을 전한다.

세이는 2017년 위키미키 멤버로 데뷔해 가수 활동을 펼쳤다. 그룹 활동과 함께 ‘그 가을 우리’, ‘내짝남 날짝남’, ‘환경부 하이디의 만찬’, ‘4월의 불꽃’ 등 다양한 작품에 출연하며 연기 활동도 병행했다.

2024년 위키미키의 그룹 활동을 마무리한 뒤에는 배우 이서정이라는 이름으로 작품과 광고, 유튜브 등 다양한 분야에서 활동하고 있다. 이번 OST는 배우로 활동 영역을 넓힌 세이가 오랜만에 가수로서 목소리를 들려준다는 점에서 의미가 있다.

세이는 오는 12월 5일 데뷔 9주년 기념 팬미팅을 열고 팬들과 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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