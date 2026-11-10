투모로우바이투게더, 롯데월드 직원으로 깜짝 변신…팬 1000명 만난다

사진=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 컴백을 기념해 팬 1000명과 함께하는 특별한 테마파크 이벤트를 개최한다.

투모로우바이투게더는 오는 30일 서울 롯데월드 어드벤처에서 팬 이벤트 ‘TOMORROW X TOGETHER in MAGIC LAND’를 연다. 미니 9집 ‘PERFECT STORM’(퍼펙트 스톰) 발매를 기념해 팬덤 모아(MOA) 1000명을 초청하는 행사다.

전날 오후 5시 53분 글로벌 팬 플랫폼 위버스를 통해 행사 개최 소식을 알렸다. 공지 시각은 미니 3집 ‘minisode1 : Blue Hour’의 타이틀곡 ‘5시 53분의 하늘에서 발견한 너와 나’를 연상시킨다. 마법이 풀리기 전 다섯 멤버가 기다리는 ‘MAGIC LAND’로 모여 달라는 동화 같은 공지문도 눈길을 끌었다.

행사는 총 2부로 진행된다. 1부에서는 투모로우바이투게더의 공연이 펼쳐지고, 2부에서는 참가자들이 롯데월드 실내 어드벤처를 이용할 수 있다. 멤버들이 테마파크 캐스트로 변신해 팬들과 가까이서 소통할 예정이다. 현장에 참석하지 못하는 팬들을 위해 1부 공연은 공식 유튜브 채널과 위버스에서 온라인 생중계된다.

투모로우바이투게더는 오는 13~15일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 다섯 번째 월드투어 ‘TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR STEAL THE WIND’의 막을 올린다.

이어 16일 ‘퍼펙트 스톰’을 발매한다. 신보는 10대의 환상과 방황을 지나 현실의 무게를 마주한 Z세대의 청춘을 그린다. 타이틀곡 ‘Angel Bite’(엔젤 바이트)는 아름답지만은 않은 청춘 속에서도 소중한 상대와 함께하고 싶은 마음을 담았다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]