[BS 창간21주년] AI 시대를 사는 통역사들 “사람만의 능력 더 갈고닦는다”

국제 컨퍼런스의 통역 부스에서 통역사가 통역을 하는 모습. AI 제작

최근 일본을 다녀오면서 현지 지하철역과 공항에서 티켓을 잃어버린 적이 있다. 각각 인포메이션에 문의를 하는데 언어의 차이로 의사소통이 원활하지 않았다. 그때마다 담당자들이 스마트폰의 절반 사이즈의 기계를 꺼내 거기에 대고 일본어로 뭐라고 말을 한 뒤 곧바로 기계를 보여줬다. 화면에는 한국어로 번역된 메시지가 떠 있었다. 인공지능(AI)의 시대를 살고 있음을 새삼 실감한 순간들이었다.

지난 5월 하버드 경영대학원은 생성형 AI의 등장으로 위협 받는 직업 및 직무를 조사해 발표했다. 연구진은 약 900여 개 직업의 1만9000여 개 직무를 분석해 ‘대체 가능성’을 매겼는데, 통·번역가가 최상위권에 자리 했다. 실제 업계의 분위기는 어떨까. 현직 통역사들을 만나 AI로 인한 영향과 그에 대한 대처 등을 물었다.

◆10년 경력 영어 통역사 “피지컬AI 등장해도 당장 대체되지 않을 것”

10년 경력의 프리랜서 영어 통역사 김수영 씨는 사회·경제·문화·외교부터 바이오·화장품·의료·수출 분야까지 순차통역과 동시통역을 모두 커버한다. 그는 “현장을 누비면서 AI의 시대가 도래했음을 실감하고 있다”고 말했다.

대규모 컨퍼런스에서 부스 동시통역을 예시로 든 수영 씨는 “통역을 하면 청중이 수신기로 그 통역을 듣는데, 가끔 그 자리에서 발표자의 원음을 AI 번역 앱으로 실시간 번역해서 보는 분들이 눈에 띈다”며 “통역의 정확도를 확인하려는 것일 수도, 개인 기록용일 수도 있다. 어느 쪽이든 내 통역과 기계 번역이 현장에서 실시간으로 비교될 수 있다는 뜻인 만큼 더 긴장하게 되고 한 마디 한 마디에 더 집중한다”고 말했다.

김수영 통역사가 국제 컨퍼런스의 통역 부스에서 통역을 하고 있다. 김수영 통역사 제공

다만 개인적으로 일감이 눈에 띄게 줄었다거나 업계가 직접적으로 큰 타격을 받았다고 할 정도는 아니라는 게 그의 견해다. AI가 크게 발전한 것은 사실이고 통·번역의 일부 업무들은 대체가 되고 있지만 현재로서는 AI가 인간 통역사를 대체할 수는 없다는 것.

수영 씨는 “사람과 사람, 기관과 기관 사이는 일을 진행할 때 감정이 오가거나 미묘한 뉘앙스를 주고받을 때가 있다. 겉으로 한 말과 속뜻이 다를 때도 있고, 역설이나 반어로 마음을 표현하기도 한다. 한국처럼 맥락을 중시하는 고맥락 문화권 사람들이 특히 그렇다”며 “그럴 때 감정이 없는 기계는 말을 문자 그대로 옮기지만, 사람은 문자 너머의 맥락과 배경, 감정과 뉘앙스에 담긴 의도를 읽어내 고객에게 정말 필요한 내용을 전달할 수 있다”고 강조했다.

아울러 영어가 모국어가 아닌 사람이 영어로 말할 때, 현재 기술로는 기계가 그 음성을 정확히 인식하지 못하는 경우가 아직 많다고 한다.

최근 ai 기반의 스마트폰 번역 및 통역 서비스가 널리 활용되고 있다. 게티이미지뱅크

수영 씨는 “설령 사람 통역사를 대신할 만한 피지컬 AI가 개발된다 하더라도 몇 년 안에 현실이 되기는 어렵다고 본다”며 “서비스가 현장에 자리 잡으려면 먼저 상용화되고 표준화되어야 하는데, 아직은 그 기준조차 없는 상황이다. 이해관계자인 통역사 협회와 윤리 기준이나 통역 품질 표준을 두고 공감대를 이루거나 의견을 나누지도 않은 실정”이라고 전했다.

그러면서 “전 세계의 수많은 통번역 수요를 감당할 수 있는 서비스가 출시되고, 검증을 거쳐 실제로 자리 잡기까지는 적어도 5년, 길게는 10년 이상 걸릴 것으로 본다”고 덧붙였다.

통역가로서 자부심도 전했다. 그는 ‘내 언어의 한계는 내 세계의 한계’라는 철학자 루트비히 비트겐슈타인의 말을 인용하면서 “하나의 언어를 모국어에 가깝게 익힌다는 건 그만큼 자신의 세상과 시야가 넓어진다는 뜻”이라며 “언어에 녹아 있는 문화와 관습, 그 문화권만의 특징을 이해하고, 그 배경까지 담아 의미를 옮기는 매력적인 직업”이라고 말했다.

덧붙여 “언어는 멈춰 있는 것이 아니라 끊임없이 변하고 진화하기 때문에, 계속 배우지 않으면 금방 뒤처진다. 또한 통역은 외국어 구사력만큼이나 모국어인 한국어 구사력도 중요하기에 끊임없이 공부하고 스스로를 훈련해야 한다”며 “AI 시대라고 불안해하기보다는, 언어라는 제 무기를 더 다양한 곳에서 쓸 방법을 찾아가고 있다”고 강조했다.

◆산업 현장의 중국어 통역사 “기계는 유대능력 없어… 노력 꾸준히”

통역사 M씨는 국내 무역중개회사에서 2년째 일하고 있다. 중국 기업과 한국 기업이 철강 제품을 주문하고 판매하는 과정에서 업무 미팅의 내용을 순차통역하고 관계자를 수행하며 통역하는 것이 주요 업무. 중국 길림성과 북경서 7년간 유학을 한 만큼 ‘보통화’에는 자신이 있다고 한다. 보통화는 우리나라로 치면 표준어로, 북경어를 가리킨다.

통역사 M씨가 현장에서 통역 업무를 하고 있다. M씨 제공

M씨는 “많으면 월 1회, 적어도 3개월에 한 번은 중국을 가서 업무 미팅을 하는데 아직 통역 기계를 사용하는 것을 본 적은 없다. 주변의 다른 통역사들에게서도 듣지 못했다”며 “물론 AI에 일자리를 뺏길 수 있다는 위기감은 있지만 당장에 AI에게 대체되리라고는 생각하지 않는다”고 말했다.

통역은 사람과 사람 사이 유대가 중요한데 그런 면에서 AI는 한계가 있다는 것. 아울러 나라마다 상황별 표현법에 차이가 있기에 곧이곧대로 직역을 하면 문제가 된다고 한다.

M씨는 “예를 들어 한국에선 ‘식사하셨나’라는 표현이 미팅을 시작하는 말로 나쁘지 않지만, 중국에서는 격식 있는 자리에서 쓸 표현이 아니다”라며 “또 우리나라는 거래 품목의 단가를 직접적으로 언급하는 편인데 중국은 돈 얘기는 돌려서 표현하는 경향이 있어서 그대로 통역을 해버리면 미팅 분위기가 이상해질 수 있다”고 설명했다.

그밖에도 뉘앙스와 표정, 사투리 등 요소도 고려를 해야 한다. M씨는 “AI는 할 수 없는 부분을 더 갈고 닦기 위해서 중국어 회화 학원을 꾸준히 다니고 있다”며 “철강 업계의 기술용어와 전문용어를 파악하는 것도 중요하기 때문에 사전 준비도 열심히 한다”고 말했다.

이어 “정확하고 적절한 통역으로 양측의 답답함이 해소되어서 협상이 잘 되면 통역사로서 자부심을 느낀다”고 덧붙였다.

M 통역사가 중국 미팅 통역을 앞두고 사전 준비를 하고 있다. M 통역사 제공

◆“번역은 AI 영향 훨씬 더 커… 소설 등은 여전히 사람 우위”

통역사는 사이드 업무 혹은 부업으로 번역도 하는 경우가 많다고 한다. M씨는 “2017~2018년에 번역 아르바이트를 할 때만 해도 번역은 대체가 어려운 직업이라는 말이 있었는데 이제는 업체들이 번역가는 잘 뽑지 않는다고 한다. 당장 우리 회사만 해도 최근 수년간 번역가를 따로 뽑지 않고 AI를 활용 중”이라며 “업무를 하면서도 ai 번역을 자주 쓰는데 완성도가 높아서 만족스러운 한편으로 ‘전문 번역가들은 어떡하나’라는 걱정도 든다”고 말했다.

부업으로 번역도 하는 수영 씨 역시 “통역보다 번역이 변화가 더 뚜렷하다. AI의 번역 능력이 워낙 뛰어나서, 저 역시 여러 AI로 초벌 번역을 돌려 읽어 보곤 한다”며 “사실 정보를 전달하는 글에서 AI 번역의 품질이 꽤 괜찮더라. 예전에는 아주 일반적인 업무 내용조차 통·번역사 없이는 처리하기 어려운 경우가 많았는데, 이제는 기본적인 내용이라면 누구나 AI로 어렵지 않게 번역할 수 있게 됐다”고 말했다.

다만 소설이나 감성적인 글은 언어가 달라지면 모국어에 따라 느끼는 감정의 깊이와 울림도 달라질 수밖에 없다. 수영 씨는 “번역가의 역할은 단순히 단어를 1대1로 맞바꾸는 수준에 그치는 것이 아니다”라며 “원문의 의미를 가장 정확하게 전하는 데 무게를 둔다면, 때로는 과감한 의역, 이른바 ‘초월번역’을 통해 작가가 전하고 싶었던 감정과 심상의 깊이를 독자에게 고스란히 건넬 수도 있다”고 AI 번역기계는 하기 어려운, 사람 번역가만이 할 수 있는 능력을 강조했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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