앰퍼샌드원, 거친 카리스마 장착…첫 정규 앨범 기대감

사진=FNC엔터테인먼트

그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 첫 정규 앨범 발매를 앞두고 한층 강렬해진 모습으로 컴백 기대감을 높였다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 10일 공식 SNS를 통해 앰퍼샌드원의 정규 1집 ‘PATHFINDER’(패스파인더)의 두 번째 콘셉트 포토인 ‘CHARACTER STILL’(캐릭터 스틸) 중 ‘HUMBLE’(험블) 단체 버전을 공개했다.

공개된 사진에서 멤버들은 강렬한 눈빛과 다크한 메이크업으로 거친 카리스마를 드러냈다. 중세 시대를 연상시키는 짙은 색상의 재킷에 캐주얼한 데님을 매치해 묵직하면서도 세련된 분위기를 연출했다.

오는 17일 발매하는 첫 정규 앨범 ‘패스파인더’는 낮은 자세로 높은 곳을 향해 나아가며 자신들만의 길을 개척하고 성장한다는 의미를 담았다. 앰퍼샌드원은 앞서 공개한 ‘PATH’(패스) 버전에 이어 이번 ‘험블’ 버전까지 서로 다른 콘셉트를 선보이며 새 앨범에 대한 기대감을 높이고 있다.

신보에는 타이틀곡 ‘King’s Way’(킹스 웨이)를 비롯해 다양한 장르의 총 10곡이 수록된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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