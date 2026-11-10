‘전국 씨름왕 가린다’ 15개 시·도 357명 출격… 대통령배 12일 고성서 개막

사진=대한씨름협회 제공

전국 각지의 씨름 강자들이 한자리에 모인다. 15개 시·도에서 357명의 선수가 출전해 각 부문 최강자의 자리를 놓고 힘과 기술을 겨룬다.

대한씨름협회는 오는 12일부터 15일까지 나흘간 경남 고성군국민체육센터에서 ‘대통령배 2026 전국씨름왕선발대회’를 개최한다고 10일 밝혔다. 이번 대회는 대한씨름협회가 주최하고 고성군씨름협회가 주관한다.

이번 대회는 단체전과 개인전 10개 부문으로 나뉘어 진행된다. 남자부는 초등부와 중학부, 고등부, 대학부, 청년부, 중년부, 장년부 등 7개 부문으로 구성됐다. 여자부에서는 매화급(60㎏ 이하), 국화급(70㎏ 이하), 무궁화급(80㎏ 이하) 등 3개 체급의 경기가 펼쳐진다. 모든 경기는 3판2선승제의 토너먼트 방식으로 치러진다.

본격적인 우승 경쟁은 13일부터 펼쳐진다. 이날 개회식을 시작으로 남자 고등부·대학부·청년부의 8강부터 결승까지 진행된다. 여자 국화급에서도 준결승과 결승이 열린다.

14일에는 남자 초등부와 중학부의 8강부터 결승까지 치러진다. 장년부와 여자 매화급·무궁화급서도 최종 승자를 가린다. 대회 마지막 날인 15일에는 중년부 8강부터 결승, 단체전 준결승과 결승이 펼쳐진다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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